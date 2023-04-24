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養20年兒子非親生！人夫布局7年復仇…讓妻「中年淨身出戶」

中國一名人夫發現兒子非親生，布局了7年對妻子展開復仇。（圖／翻攝自抖音）

▲人夫發現兒子非親生時，忍了7年只為讓妻子淨身出戶。（圖／翻攝自抖音）

圖文／CTWANT

丈夫的復仇！大陸有一名人夫，發現養了20年的兒子非親生，於是花了7年的時間布局，讓妻子在中年淨身出戶，結局大快人心。

向勇和王琴在戀愛期間曾分手過，某天王琴突然上門，告知懷孕了要他負責，因此2人奉子成婚，結婚沒多久就生下孩子，但推算時間似乎不對勁，「怎麼孩子8、9個月就出生了」，不過他沒有追究。怎料結婚時間一長，夫妻倆感情就淡了，王琴整天遊手好閒在家，2人常常吵架，但向勇為了孩子忍了下來。

向勇發現兒子和他長得不像，做親子鑑定顯示「無血緣關係」。（圖／翻攝自抖音）

▲向勇發現兒子和他長得不像，做親子鑑定顯示「無血緣關係」。（圖／翻攝自抖音）

後來，向勇想要一個女兒，只是當時計畫生育很嚴格，生2胎要付高額的超生罰款，因此他們想到了辦法，利用「假離婚」等孩子生下後再復婚，還制定公證書，財產分給孩子。幾個月後，王琴如願生了一個女兒，但女兒7歲的時候，他態度突然變冷淡，回家的次數也減少，原來是在外面和其他女人同居。

經過調解才發現，向勇在兒子出生後，常常負起照顧的責任，但是常常有人說和他長得不像，因此讓他愈來愈在意，某天決定帶兒子去做親子鑑定，結果證明「非親生」，當下他無法接受，一時腿軟從3樓樓梯滾下，在地上哭了2個小時，內心便有了復仇計畫，就以生第2胎為理由藉機離婚。

王琴堅稱兒子是親生的，並要求一半的財產。（圖／翻攝自抖音）

▲王琴堅稱兒子是親生的，並要求一半的財產。（圖／翻攝自抖音）

向勇將夫妻共同奮鬥的財產，通通移轉到自己和女兒名下，連女兒的撫養權也歸他，王琴和兒子什麼都拿不到。不過，向勇看在過去的夫妻情分，承諾會把那套價值30多萬人民幣的房子給她，並補償她11萬人民幣現金。然而王琴反對，並堅持兒子是親生的，認為被汙衊，並要求一半的財產，但向勇僅回應：「妳不承認可以，去法院起訴吧，想得到一半家產門都沒有」。

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