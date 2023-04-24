她曝接「綠營樁腳」電話　喊：一定會支持侯友宜

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

被視為國民黨2024總統熱門人選之一的新北市長侯友宜，傳出近期在多個私下拜會場合提出「和平護民主」的兩岸論述。國民黨台北市議員柳采葳透露，自己當記者時認識的南部長輩，可以直接說是綠營樁腳也不為過的他，卻打來說「一定會支持侯友宜」，因為他覺得，侯友宜「和平護民主」的論述是他們接受且支持的方向。

柳采葳說，這位南部長輩在地方是支持綠營的，卻在侯友宜訪星這幾天，打了電話，說會支持侯友宜，因為侯友宜「和平護民主」的論述，讓兩岸不生事、繁榮穩定的經濟才能帶來希望。沒人知道當前的民進黨政府和投入2024總統大選的賴清德會把台灣帶去哪裡。

柳采葳表示，這些人不是不支持民進黨了，只是對老百姓來說高層政治太難懂，他們只知道他們要和平不要戰爭。「我已經不只一次說過2024是中華民國的關鍵時刻，這句話不是恐嚇人民的話術，而是全球民主夥伴都已經用行動關切臺灣安全後的一再警告，因此我支持侯市長以『和平護民主』為兩岸論述，捍衛中華民國必須要用和平來撐民主！」

關於自己的兩岸主張，侯友宜24日上午出席「北北基桃公共運輸合作發展論壇」受訪表示，國家能夠永續發展，最重要的是國家一定要安全、人民安心、社會安定，沒有安全就沒有一切，國家發展最重要的就是和平、安定、永續、繁榮，才可以走下去，這也是普世價值，守護中華民國，愛台灣這塊土地，每個人都要同心齊力，共同攜手面對。