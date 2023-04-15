境外污染今晚又來襲！環保署：明後天「西部局部地區紅色警示」

▲今晚起境外空污將影響台灣，明後天空品不佳。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者許敏溶／台北報導

由於今（15日）白天鋒面通過，截至上午10時為止，各地空氣品質大多為普通等級，但環保署提醒，今晚隨著東北季風增強，可能挾帶境外污染物影響台灣及離島，明（16日）在境外污染物影響下，北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，西半部局部地區短時間可能達紅色警示等級，後天西半部局部地區短時間也可能達紅色警示，空品不佳情況可能持續到下周二（18日），請民眾注意。

受到境外污染物移入及混合本地污染物影響，昨天西半部空品不佳，昨天上午更有23個測站亮起紅燈，但今天由鋒面通過，因為降雨關係，絕大多數測站空品為普通等級。

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環保署指出，根據監測資料及氣象局今天上午9時氣象資料顯示，今天因鋒面通過及東北季風增強，竹苗以北位於迎風面且白天降雨機率大，擴散條件普通，中部以南位於下風處，擴散條件差，污染物易累積，晚間東北風可能挾帶境外污染物影響台灣及離島地區，而花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

▲境外污染今晚起隨東北風報到，環保署預估，明後天西半部局部地區短時間達到紅色警示。（圖／記者許敏溶翻攝）

明天環境風場為東北東至偏東風，環保署分析，可能挾帶境外污染物影響台灣及離島地區，西半部由於位於背風側，擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，預估各地空品，竹苗、宜蘭、花東為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏為「橘色提醒」等級，西半部局部地區短時間可能達紅色警示等級。

環保署表示，下周一（17日）環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，預估各地空品，竹苗、宜蘭、花東為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏為「橘色提醒」等級，西半部局部地區短時間可能達紅色警示等級。