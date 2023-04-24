新店摩鐵2少女「身體慘白」雙亡　高大成曝屍斑顏色最關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

新北市新店區某摩鐵發生2女雙屍命案，2名未成年少女被發現交疊在樓梯間，身體慘白，已明顯死亡。法醫高大成分析，如果用了毒品又喝酒，可能會導致呼吸衰竭、缺氧窒息，最關鍵的就是要看屍斑顏色判斷，若是毒藥中毒，屍斑通常會呈現暗紫色。

▲洪男落網時是在桃園另一間摩鐵。（圖／記者陳以昇翻攝，下同。）

警方調查，死亡少女分別為16歲、17歲，23日上午11點多被摩鐵工作人員發現陳屍在樓梯間，呈現交疊姿態，已經明顯死亡；經過進一步排查發現，當時和2名少女同住摩鐵的人還有一名洪姓男子，他卻在當日上午10點多早一步駕車逃離現場。

洪男23日傍晚在桃園落網，他表示，自己與2名少女僅認識1周，相約見面開毒趴，沒想到2人施用毒品後就躺在床上一動不動，他害怕被發現，才把她們移到房間旁邊的樓梯間，再用棉被蓋上，最後駕車落跑。

▲洪男駕車離去。

由於2女被發現時身體慘白，根據《東森新聞》報導，法醫高大成分析，若是施用毒品又喝酒，可能會導致呼吸衰竭、缺氧窒息，最關鍵的還是要看屍斑顏色，如果是毒藥中毒，屍斑通常會呈現暗紫色。

此外，洪男落網時也是住在摩鐵裡，同住的還有一名21歲年輕女子，警方在現場起獲9包毒咖啡包、K他命等物品，因為夜間停止偵訊，詳細的毒品來源以及案發經過，警方將在今日（24日）繼續展開調查。