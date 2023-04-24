　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男持槍綁架女外送員！拖11公里外「囚禁性侵」　AirPods竟救了她

▲DoorDash。（圖／路透）

▲美國外送平台DoorDash一名女外送員遭綁架性侵。（示意圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國佛羅里達州近日發生一起綁架凌虐事件，一名20歲女外送員將餐點送到指定地點，不料抵達後卻遭一名男子持槍挾持，並被帶到附近一處公寓性侵，所幸女子被挾持前剛好正透過AirPods和友人通話，友人一查覺異樣立即報警並通知女子家人，最後驚險將女外送員救出。

根據《紐約時報》報導，這起事件發生在本月18日，20歲女外送員當天晚上11點將餐點送到坦帕國際機場（Tampa International Airport）附近一間旅館，不料當她走到旅館時，一名持槍男子將她強行帶回車裡，並開車到11公里遠的一處公寓性侵。

所幸女子在案發前，剛好戴著AirPods與友人通話。友人發現女子疑似遭人綁架後，立即報警，並通知女子家人，親友們追蹤女子手機找到公寓位置立即前往救援，最後成功在公寓附近一輛車子裡找到女子並將她救出。不過犯嫌在發現幾人到達時連開數槍，造成1人中彈，隨後就逃離了現場。

警方22日逮捕38歲非裔男子約瑟夫（Joseph Killins），另外還查出他在案發隔天又在同一棟公寓裡毆打一名40歲婦女，並搶奪對方財物，他將面臨綁架、持槍搶劫、持武器毆打、性虐等指控，目前已被關押，至於女外送員及其中槍家屬送醫後皆無大礙。

女外送員任職的公司DoorDash發言人表示，對於這種令人髮指和令人憎惡的罪行感到震驚，「沒有人應該承受這種可怕的事情」，未來將會盡可能地提供該名女外送員所需要的支持。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／西門町國賓影城旁噴火舌！　午夜場電影還在播
Jennie「無罩戰服」太震撼！　一舉手辣到噴鼻血
快訊／救護車翻落田間！癌末男送醫不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男持槍綁架女外送員！拖11公里外「囚禁性侵」　AirPods竟救了她

公司大裁員「高層年薪卻高得嚇人」　Google母公司CEO年薪近70億

閨蜜做的起司蛋糕！她吃完當場昏迷「被自殺」　心機女遭重判21年

美髮正妹慘遭霸凌12年！被拖廁所「用額頭撞馬桶」　身心折磨輕生

太思念亡母！西班牙男童「在媽媽墳前寫作業」　半年以來每天探望

法國風箏節「汽車衝撞人群」　11人輕重傷

滑雪突遇積雪翻騰！法男下秒直墜「深不見底冰縫」　生死瞬間曝光

泰老千賭徒手指「植入磁鐵40年」　求醫生取出！只因害怕機場安檢

水電工拿「擀麵棍」通完馬桶放回原處　屋主見監視器畫面崩潰

郵輪「飲料冰櫃」驚見遺體　竟是猝死男旅客！被放到泛綠腐爛

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

廁所練舞「只有我不會？」　肢體不協調跳起來笨笨的

國寶雕刻家朱銘辭世享壽85歲　投身藝術70年《太極》成絕響

67歲周潤發「賭神→跑步王」！　約吳君如爬山...她笑喊：好緊張

把23元食物變670萬！　完美呈現擺盤的重要性

黃偉晉揪全場一起喊「好累」　主持人問很忙？他暖心解圍XD

上屋頂維修冷氣突然爆炸 越南2維修工瞬間「消失」

男持槍綁架女外送員！拖11公里外「囚禁性侵」　AirPods竟救了她

公司大裁員「高層年薪卻高得嚇人」　Google母公司CEO年薪近70億

閨蜜做的起司蛋糕！她吃完當場昏迷「被自殺」　心機女遭重判21年

美髮正妹慘遭霸凌12年！被拖廁所「用額頭撞馬桶」　身心折磨輕生

太思念亡母！西班牙男童「在媽媽墳前寫作業」　半年以來每天探望

法國風箏節「汽車衝撞人群」　11人輕重傷

滑雪突遇積雪翻騰！法男下秒直墜「深不見底冰縫」　生死瞬間曝光

泰老千賭徒手指「植入磁鐵40年」　求醫生取出！只因害怕機場安檢

水電工拿「擀麵棍」通完馬桶放回原處　屋主見監視器畫面崩潰

郵輪「飲料冰櫃」驚見遺體　竟是猝死男旅客！被放到泛綠腐爛

大力阿嬤再現西門町！她家設「禁停區」5連推倒機車嗆：可以告我

男持槍綁架女外送員！拖11公里外「囚禁性侵」　AirPods竟救了她

120輛哈雷接駕大甲媽！超狂車隊曝光　警列隊瘋喊「媽祖我愛祢」

我還沒上車啊！短裙妹紅燈下車「搖臀熱舞」　駕駛油門一踩害慘摔

蟒蛇闖地盤抓蛇獴！整家族出動救援「吞噬外敵」　激烈肉搏畫面曝

上海台商心連心　高球場上一家親

AV「傳奇女優」重磅回歸！　神之乳掀老司機暴動

遭20年老婆斷聯婚變　鄭浩南「低調現身麵攤」近照曝光網看呆

朱銘輕生過世　國寶隕落藍綠哀悼

迅速縮短的距離...《我喜歡的女孩忘記戴眼鏡》第二彈PV公開、7月心動播出

絲襪妹被撞「四肢後仰秒立起」　目睹民眾驚：可要LINE嗎？

國際熱門新聞

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

美9歲男童出國玩　下飛機30分鐘遭槍擊慘死

正妹遭霸凌12年！被拖廁所「額頭撞馬桶」

Google母公司大裁員　CEO年薪近70億

影片曝！冷氣突爆炸　2工人「消失」

3台人命喪澳洲　25歲死者母淚：無法想像有多痛

閨蜜做的起司蛋糕！她吃完當場昏迷

思念亡母　男童在媽媽墳前寫作業

水電工拿「擀麵棍」通馬桶　屋主崩潰

泰老千賭徒2根手指「植入磁鐵40年」

男子鐵軌撒尿　慘遭「天降乳牛」當場砸死

恐怖男持槍綁架女外送員！AirPods竟救了她

東京飯店房價飆漲　3因素曝光

飲料冰櫃驚見遺體　竟是猝死旅客

更多熱門

相關新聞

關鐵門營業遭取消訂單！老闆怒扁女外送員

關鐵門營業遭取消訂單！老闆怒扁女外送員

隨著外送平台擴大發展，越來越多糾紛與意外發生。一名女外送員近日接獲位於桃園觀音區某店家的訂單，但抵達現場時發現鐵門拉下，以為沒營業，於是就回報客服取消訂單。不料店家老闆發現訂單被取消後就怒氣沖沖跑來與外送員對質，甚至出手攻擊女外送員。畫面一出引發網友怒火，紛紛到該店家Google評論狂洗一星負評。

女外送員深夜與店家爭執　警方將詢問當事人是否提告

女外送員深夜與店家爭執　警方將詢問當事人是否提告

首爾江南綁架殺人案　柳姓夫妻遭警逮捕

首爾江南綁架殺人案　柳姓夫妻遭警逮捕

警方公開3兇嫌身份！首爾婦遭「綁架殺害」

警方公開3兇嫌身份！首爾婦遭「綁架殺害」

露營醒來女兒失蹤　竟是怪男偷抱回家

露營醒來女兒失蹤　竟是怪男偷抱回家

關鍵字：

女外送員綁架AirPodsJoseph Killins

讀者迴響

熱門新聞

Jennie「無罩戰服」一舉手辣到噴鼻血！

即／西門町國賓影城旁暗夜火警　

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

快訊／國寶雕刻家朱銘「住處輕生亡」

即／救護車翻落田間！癌末男送醫不治

遭熱湯潑臉重傷！八大女首度發聲了

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

美食街老闆對親媽動粗！嗆路人：干你屁事

救護車鳴笛值勤「停車讓行人」！消防局回應

忘帶悠遊卡！她意外發現「北捷隱藏服務」

《營業中》慘遭開除...全體痛哭

濕冷降溫一口氣回1字頭　下周快速變天

國寶級大師朱銘自宅輕生亡　字條僅寫4個字

27萬網紅認了「遠距離戀愛劈腿」　女友怒控：睡了多名粉絲

2少女陳屍摩鐵！同住男落網畫面曝光

更多

最夯影音

更多
老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒
40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

廁所練舞「只有我不會？」　肢體不協調跳起來笨笨的

廁所練舞「只有我不會？」　肢體不協調跳起來笨笨的

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面