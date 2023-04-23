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郭台銘今專程拜訪他！　陳以信送上8字：競而不爭、合而不分

▲▼立委陳以信、鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／翻攝自陳以信臉書粉專）

▲立委陳以信、鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／翻攝自陳以信臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

鴻海創辦人郭台銘為爭取國民黨提名參選總統，積極頻走全台各地拜會。立委陳以信23日表示，郭台銘今日專程來拜訪他，並與多名台南重要企業家舉行對話座談，面對國民黨正處於決定徵召總統人選階段，他送給郭台銘8個字「競而不爭、合而不分」。

陳以信23日於臉書表示，今天郭台銘專程前來拜訪他，並與多位台南重要企業家舉行對話座談，郭台銘就台灣的國際、經濟、外交局勢分享許多看法，對如何維持台海和平，強化台灣經濟發展提出許多精彩主張。

陳以信提及，自己對郭台銘奉獻台灣的決心感到佩服，針對總統大選國民黨正處於決定徵召人選階段，自己當場送給對方8個字「競而不爭、合而不分」，希望在徵召決定前所有過程，郭台銘都能競而不爭，在徵召決定後不論是誰，郭台銘也能合而不分，如此才能最大化國民黨總統勝選的機會。

陳以信說，自己身為立委選舉國民黨最艱困選區之一的候選人，對所有黨內外願意前來支持的人士都是心存感激，今天很感謝郭台銘前來支持，未來在徵召人選決定前，不管新北市長侯友宜或其他有力人士願意前來襄助，都會歡迎並感激，待徵召人選決定後，也會與本黨總統提名人並肩作戰，為國民黨重返執政，為台南打下第一席立委全力以赴。

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