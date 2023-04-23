腰傷撐不住…台南「百年油條」結束營業！第三代老闆娘：不想消失

▲台南「百年油條」因老闆受傷，只能忍痛宣布歇業。（圖／翻攝Google Maps）

記者莊智勝／台南報導

台南市保安路名店「百年油條」無預警宣布停業，消息一出後不少老饕客都感到相當扼腕。由於「百年油條」獨家口味傳承至今已是第三代，自1901年開立至今已走多122個年頭，更是知名小吃阿堂鹹粥、火鍋業者的「御用油條」，但由於老闆張庭禎腰部受傷、脊椎錯位，且兒子還在念大學一年級，無人繼承之下只好忍痛宣布於本月9日正式歇業。

《ETtoday新聞雲》今(23日)致電業者，但老闆張庭禎外出復健不在，郭姓老闆娘說，自家油條祖傳三代，如今因健康因素做出停業的決定，實在是沒有辦法，老顧客也都很捨不得，「我也不想要消失、想要繼續……。」

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老闆娘說，百年油條開山祖師可以追溯到丈夫張庭禎的祖父，當年祖父在泉州向福建的老師傅學習製作油條的手藝，選用特殊酵母進行發酵，炸出來的油條口感軟Q、口味獨特；祖父學成後來台開業，並交棒給第二棒張樹海，再傳承到張庭禎手中，至今已經走過122個年頭。

老闆娘表示，老闆已經60歲了，每天凌晨3點就起床開始工作，長年搬動10幾公斤重的麵粉、水等物料，積年累月下來身體真的不堪負荷，「剛開始先生腰部疼痛，還以為只是普通的拉傷，去看醫生後吃藥都吃不好，且疼痛還逐日加劇，進一步檢查後才發現脊椎已經錯位受傷。」

張庭禎受傷後雖然還能夠行走，但已經沒辦法走太遠，醫生也叮囑不能再扛重物，考量現在需要每天復健，且兒子還在就讀大學一年級，目前還沒有繼承家業的打算，無奈之餘只能決定歇業。

老闆娘說，從先生受傷到歇業只有短短兩個禮拜，這個決定是很突然的，兒子知道後也覺得很意外，但現階段太過年輕，且還有學業要去完成，雖然覺得可惜，但也沒有辦法。

有饕客不捨百年老味道就此消失，提議店家可以找學徒傳承手藝。老闆娘則說，自己也很不想就這樣消失，與先生初步討論後，認為招收學徒確實也是一個辦法，但這些都只是初步的構想，該怎麼談、該怎麼做，這些細節都還要再與先生商議，盼百年油條真的有「復活」的一天。