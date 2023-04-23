副鎮長「上班開網約車」被檢舉　陸網反讚：證明他沒貪污

▲洪升因上班兼職開網約車被處罰。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

安徽省黃山市歙縣王村鎮前副鎮長洪升2016年曾遭遇經濟困難，被迫在上班時間兼職偷開網約車（類似Uber），結果被人檢舉，降職為科員。不過，經過多年的努力，洪升終於升官，目前是歙縣城市管理行政執法局副局長。

根據新華網報導，洪升2016年擔任副鎮長期間，因遭遇經濟困難，在滴滴網約車平台上註冊成為車主，但當年6月15日，他開車前往縣城辦事時，順便接了一單，開自己的車子載客，卻被客人認出並檢舉。

洪升會兼職開車，是因為家裡有父母、孩子要扶養，一個月3000多元人民幣的薪水根本不夠用，加上自己又有痛風的毛病，為了治病欠了一些錢，希望能多賺點錢還清欠債。

歙縣官方2016年7月通報，洪升身為國家工作人員，在上班時間多次進行營利活動，違反了公務員法有關規定。鑑於事發後，洪升主動交代錯誤，積極配合調查，並主動上交違紀所得，具有減輕處分的情形，給予洪升行政警告處分，處分期6個月；對其主動上交的違紀所得予以收繳。

出事之後，洪升被降級成科員，但經過多年的努力，有媒體發現，他在去年11月升官了，目前是歙縣城市管理行政執法局的副局長。

事件也在網路上引起許多討論，網友們都認為洪升雖然違法，但也算是個好公務員，「這證明了他沒去貪污，是個好官！」「這個違法不丟人，舉報人別有用心！」「貪污的話就不用去開網約車了。」「順路載個人，可以減少碳排放，感覺沒問題啊！」