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網約車全軍壓境　上海計程車司機「太難賺」一堆人不幹了

▲▼大陸的出租車分巡遊出租車跟網約車。（圖／CFP）

▲大陸網約車產業興盛，出租車面臨強大競爭壓力。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海計程車產業近年陷入多重困境，不僅司機嚴重流失，服務品質也大幅下降，在與網約車的競爭下幾乎完全敗下陣來，許多計程車公司都快經營不下去。對此，上海市人大代表、大眾交通公司董事長楊國平認為，陷入困境的重要原因在於計程車的運價機制，相關部門應盡速推動改革。

楊國平表示，上海市計程車運價長期處於低位運行，運價機制相對僵化，己嚴重制約了出租汽車行業的健康發展和行業穩定，「尤其是近年來隨著網約車快速發展，巡遊出租車與網約出租車在定價機制上的差異更加劇了市場不公平競爭，導致從業人員流失，服務質量大幅滑坡。」

關於現行運價機制存在的問題，楊國平指出，上海巡遊出租汽車的現行運價偏低，近30年，上海的出租車運價分別在1998年、2006年、2009年、2011年、2015年調整過幾次，上升幅度34%，增速遠遠落後於社會經濟發展和人均可支配收入的增幅，「1990年，乘坐6公里出租車的支出（16元）相當於當時上海市人均月工資的6.6%，2019年，乘坐相同里程的支出相當於同年上海人均月工資的0.2%。」

楊國平提到，上海巡遊出租車的運價調整程序繁瑣，以最近一次調價為例，市交通委2014年向發改委提交《關於調整本市出租汽車運價的函》，到2015年10月正式實施調價，歷時長達一年，「不能及時反映市場變化，以及通過運價調解供求平衡、體現各方利益。」

▲▼滴滴順風車,滴滴出行。（圖／CFP）

但更關鍵的還是網約車的全軍壓境，楊國平表示，巡遊車和網約車提供服務相似，卻採用截然不同的定價模式，加劇了兩者間的不公平競爭，不利於行業健康有序發展。

楊國平舉例，比如，現階段網約車採用市場調節價，平台擁有自主定價權，在特殊天氣、時段、區域，可以採取臨時加價措施，如滴滴出行自2018年春節期間起，在全國140個城市推出「春節司機服務費」，每單業務加收1至5元不等的服務費，在高峰時段，更可隨時改變倍率提高運價；而巡遊車採用嚴格的政府定價，企業完全不具備使用價格手段適應市場、平衡供需的自主權。

楊國平援引上海市出租汽車行業協會的數據稱，全市巡遊出租車駕駛員數量由2013年的12.5萬人下降至2020年底的7萬人左右，企業經營狀況也不斷惡化，一直在盈虧平衡點上下徘徊，由此導致企業進一步壓縮管理成本，缺乏軟硬件投入意願，行業發展陷入惡性循環。

楊國平建議，可參考北京等城市巡遊車運價改革方案，探索「一車兩價」模式，即巡遊模式下實行政府指導價，由政府主管部門製定巡遊車租價的基準價及浮動幅度，巡遊車企業根據運營成本、市場變化等因素，在政府規定範圍內自行確定具體收費標準；巡遊車接入信息服務平台和網約平台提供網召服務時，實行市場調節價，由巡遊車企業與平台協商確定價格。同時充分發揮行業協會的作用，避免產生價格壟斷問題。

楊國平還提到，建議可建立出租汽車運價聯動機制，允許出租汽車行業根據不同車型、不同時段設置多種運價，推出差異化服務及與之相匹配的運價等建議。

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