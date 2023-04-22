盛大婚禮「新郎新娘沒到場」！父母致詞20秒溜下台　全場賓客傻眼

▲對於許多人而言，婚禮是終身大事，河南焦作卻有一對新人完全沒有出席婚禮。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

看過簡單辦婚禮的，有看過這種的嗎？河南省焦作市19日舉辦一場婚禮，沒想到新郎、新娘都沒有到場，新娘的父母上台後只有致詞20秒就下台，讓在場賓客全看傻眼。事後也有知情人士透露，因為女方在北京工作、近日才剛升職，所以才沒有出席婚禮。

綜合陸媒報導，這場19日在河南焦作一處婚宴會場舉辦，現場賓客眾多，會場內也布置的十分華麗，不過左等右等就是等不到新人入場。

等到賓客坐齊後不久，新娘的父母上台致詞，祝福在場眾人「吃好喝好」，接著立刻鞠躬下台，整個時間只花了約20秒左右。

▲新人沒有出席婚禮，父母致詞20秒溜下台，讓在場賓客看傻眼。（圖／翻攝微博）



賓客看著台上螢幕播放著新人的照片，卻遲遲沒有看到人，對於這樣的場面似乎十分傻眼。事後，新娘的鄰居田姓女子表示，雖然剛結完婚，但新娘在北京工作、近日才剛升職，所以沒有回鄉出席婚禮，父母無奈之下只能繼續放幻燈片、致詞20秒，實在相當離奇，「這是我第一次參加這樣的婚禮。」

貼文曝光後引發討論，不少大陸網友傻眼直呼，「第一次見到婚禮新人不在場的」、「這樣感覺好沒有人情味，辦酒席就為了回收份子錢（紅包）」、「感覺只是隨便敷衍一下呀，毫無尊重感」、「主要是走個流程，好收份子錢（紅包）。」

不過，也有人留言認為，「我覺得這樣也是很好的，能吃個飯」、「我喜歡這種酒席耶，可以安心吃飯，不用看那些無聊的儀式，還不發筷子，非要等著看完才能吃」、「辦酒席不就是為了份子錢（紅包），來吃席的就只是吃席啊，你以為真有多少人非常期待你的儀式嗎？人只關心什麼時候開飯」、「反正我還是挺喜歡這樣的儀式感的。」