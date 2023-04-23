「打擊犯罪從上到下」　侯友宜：台灣不大、犯罪不會在一個縣市

▲侯友宜今（23）日上午出席青年創議市集活動。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／新北報導

新北市長侯友宜出訪新加坡的期間，新北市連2天發生2起的槍擊案，其中1起更是在光天化日之下連開51槍，引發各界的震驚，綠營民代砲聲隆隆，立委鄭運鵬批，侯過去曾說「治安不好應該我下台，不是局長下台」。而侯友宜昨晚返台後，旋即赴新北市刑事警察大隊了解辦案進度。侯友宜今（23）日上午出席青年創議市集活動，致詞時意有所指，治安公安不會分你跟我，台灣不大，犯罪不會是在一個縣市，打擊犯罪要從上到下。

侯友宜今日上午合體台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、宜蘭縣長林姿妙，共同出席青年創議市集活動。侯友宜致詞時說，去年到楊文科縣長那裡去，他就提醒跨區域合作非常重要，千萬人口凝聚向心力，讓北台灣大幅發展，從桃園機場一下來拉一條捷運到科技選區，可以帶動國際化，「我覺得楊文科的意見非常棒，這是共同生活圈，經濟產業包括教育文化、運動休閒，走了20年，這一個平台要好好落實」。

侯友宜進一步表示，今天談青年議題非常有意義，攜手新世代開創新未來，希望下一代比我們更好更強，這一次由下往上自主推動，年輕朋友在國際上的創業、很多都值得借鏡，越多的選擇就是越多可能，雖然在國外跟學界在努力，但起步過程中，政府也作為很大的力量，年輕朋友已經國際化，讓他們敢於創業是政府的責任，讓人很感動，把該做的事變得更便利，「讓治安公安不會分你跟我，台灣不大，犯罪不會是在一個縣市，打擊犯罪要從上到下」。