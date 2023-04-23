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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

參選恐被挖祖宗36代！郭台銘：準備好承受比高虹安多3000倍的凌辱

▲▼「郭台銘有話對你說」座談會，于美人、朱學恆。（圖／記者陳凱力攝）

▲「郭台銘有話對你說」座談會。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

鴻海集團創辦人郭台銘22日晚間在新竹縣竹北市舉辦首場「郭台銘有話對你說」座談會。現場有民眾提問，郭台銘若通過初選，「擔不擔心以後被挖出祖宗36代攻擊？」郭則回應，當初高虹安參選新竹市長時所受的政治攻擊還歷歷在目，他已準備好承受比高虹安「多3000倍的凌辱」並直言「更何況，我自己認為我沒有什麼好被凌辱的地方！」

郭台銘在竹北市舉辦首場座談會，與知名主持人于美人、時事評論員朱學恒一起開講，以「和平、戰爭」作為主題，宣講台灣應致力於和平這條路，郭台銘也認為台灣應提升科技經濟，成為亞洲科技島，來做為和平的籌碼。

面對現場民眾提問，郭台銘一一回應，「如果最後國民黨徵召的不是自己」，他保證盡最大的努力去支持對方。此外，還有民眾提問，會不會擔心通過初選後，會被對手政黨挖出祖宗36代攻擊？郭台銘則開玩笑回，「我的學生高虹安，今天故意藉口不敢來」，但若問到政治攻擊，可以參考高虹安，當初她參選新竹市長時所受到的攻擊還歷歷在目。

郭台銘說，「有媒體告訴我，你會遭受比高虹安多3000倍的凌辱，我想我心裡都已經做好準備，更何況，我自己認為我沒有什麼好被凌辱的地方，我沒有做過一天台灣公家生意的錢，清廉的部分，我沒有做過台灣政府的生意，各地政府生意我都沒做過！」郭更直言，自己是高虹安的師父，高虹安都沒被打死，自己更不怕會被打死！

郭說，與朱立倫只見過一次面，對方曾說有不能輸的壓力，所以要推出一個最強的候選人，應該是大家的共識，「遊戲規則在這裡，贏了，就出來為大家服務，如果輸了…應該機會很小，但是自己也會支持對方。」

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