降低機車事故！「兩段式左轉」可取消　交長：採因地制宜非全面

▲外側車道機車與停靠公車或大車混流交叉危險性高，可因地制宜開放行駛內側車道、取消兩段式左轉。（圖／記者林悅攝）

記者李姿慧／台北報導

去(111)年交通事故奪3085條人命，其中機車死亡達1954人，占63%，為降低機車事故，交通部長王國材表示，若機車在外側車道數量多，且與大車混流干擾嚴重，可因地制宜適當開放行駛內側車道並取消兩段式左轉，但並非全面性開放，需由地方政府因地制宜評估。

機車事故頻傳，交通部長王國材表示，過去道路路權大多採機車行駛外側車道，不過其實現行法令就已規定可因地制宜劃設路權，若機車行駛外側車道，發現該路段停靠公車或大型重車多，且機車交通量大，混流下可能造成危險或易肇事，地方政府就可以因地制宜適當開放內側車道，一旦內側車道沒有禁行機車，就可以取消兩段式左轉，直接左轉。

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王國材強調，地方政府可以因地制宜規劃路權，並非指所有道路完全開放機車行駛內側車道，因為車種分流，駕駛行為一致，會比較單純、安全。但若機車在外側二車道數量大、大型車干擾嚴重性，在安全考量下，可因地制宜適當開放內側車道及接左轉。

由於根據現行《道安規則》第99條規定，機車行駛車道應該依照標誌標線行駛；無劃設標誌標線者，依99條第一項規定，在未劃分快慢車道道路，機車應在最外側兩車道行駛，單行道應在最左或右側道行駛，主要是考量大小車分流，減少交織混流造成的危險。

▲外側車道機車與停靠公車或大車混流交叉危險性高，可因地制宜開放行駛內側車道、取消兩段式左轉。（圖／記者李毓康攝）

王國材表示，現行《道安規則》99條規定，已明訂地方政府可依照當地道路交通特性，用標誌標線規劃路權，包括內側車道劃不劃設禁行機車，由地方政府決定，本就可以因地制宜，內側車道不一定要禁行機車，若未禁行機車，就可直接左轉；此外，若地方政府不知該地如何劃設，則可參考99條第一項原則，機車應在最外側兩車道行駛。

不過雖現行規定已可以因地制宜開放內車道行駛機車，地方政府則大多直接採用《道安規則》99條第一項原則。

王國材指出，現行有些路段因機車與大車在外側車道混流較危險，機車走外側車道危險，則要從機車族安全來考量，因地制宜考量取消內側車道禁行機車和取消兩段式左轉，現行已有些路段已開放；但若是郊區省道等，因較無公車或重車密集停靠混流問題，內側車道時速快，機車走內側車道反而較危險，此時則可考量車流同一種行為比較單純，可思考汽車和機車分流。