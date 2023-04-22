　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

降低機車事故！「兩段式左轉」可取消　交長：採因地制宜非全面

▲台南市永康區中正南路與中華路口，中華路口號誌燈桿上確置有「機車兩段式左轉」圖示，但因設置在路口中間汽車道上方，需從較遠處機車族才會注意到該圖式。（圖／記者林悅攝，下同）

▲外側車道機車與停靠公車或大車混流交叉危險性高，可因地制宜開放行駛內側車道、取消兩段式左轉。（圖／記者林悅攝）

記者李姿慧／台北報導

去(111)年交通事故奪3085條人命，其中機車死亡達1954人，占63%，為降低機車事故，交通部長王國材表示，若機車在外側車道數量多，且與大車混流干擾嚴重，可因地制宜適當開放行駛內側車道並取消兩段式左轉，但並非全面性開放，需由地方政府因地制宜評估。

機車事故頻傳，交通部長王國材表示，過去道路路權大多採機車行駛外側車道，不過其實現行法令就已規定可因地制宜劃設路權，若機車行駛外側車道，發現該路段停靠公車或大型重車多，且機車交通量大，混流下可能造成危險或易肇事，地方政府就可以因地制宜適當開放內側車道，一旦內側車道沒有禁行機車，就可以取消兩段式左轉，直接左轉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王國材強調，地方政府可以因地制宜規劃路權，並非指所有道路完全開放機車行駛內側車道，因為車種分流，駕駛行為一致，會比較單純、安全。但若機車在外側二車道數量大、大型車干擾嚴重性，在安全考量下，可因地制宜適當開放內側車道及接左轉。

由於根據現行《道安規則》第99條規定，機車行駛車道應該依照標誌標線行駛；無劃設標誌標線者，依99條第一項規定，在未劃分快慢車道道路，機車應在最外側兩車道行駛，單行道應在最左或右側道行駛，主要是考量大小車分流，減少交織混流造成的危險。

▲▼機車待轉區,兩段式左轉,機車族,通勤,機車騎士,交通,空氣污染,空汙,pm2.5,移動污染源,夏天,炎熱,安全帽。（圖／記者李毓康攝）

▲外側車道機車與停靠公車或大車混流交叉危險性高，可因地制宜開放行駛內側車道、取消兩段式左轉。（圖／記者李毓康攝）

王國材表示，現行《道安規則》99條規定，已明訂地方政府可依照當地道路交通特性，用標誌標線規劃路權，包括內側車道劃不劃設禁行機車，由地方政府決定，本就可以因地制宜，內側車道不一定要禁行機車，若未禁行機車，就可直接左轉；此外，若地方政府不知該地如何劃設，則可參考99條第一項原則，機車應在最外側兩車道行駛。

不過雖現行規定已可以因地制宜開放內車道行駛機車，地方政府則大多直接採用《道安規則》99條第一項原則。

王國材指出，現行有些路段因機車與大車在外側車道混流較危險，機車走外側車道危險，則要從機車族安全來考量，因地制宜考量取消內側車道禁行機車和取消兩段式左轉，現行已有些路段已開放；但若是郊區省道等，因較無公車或重車密集停靠混流問題，內側車道時速快，機車走內側車道反而較危險，此時則可考量車流同一種行為比較單純，可思考汽車和機車分流。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
大便拉不乾淨！她慘罹「冠軍癌」　醫揭13大警訊別拖了
快訊／魔獸賽季告別感言：非常美好的一段旅程
快訊／重大車禍！3台灣人澳洲慘死　嫌犯飆速認吸大麻
「兩段式左轉」可取消！　交長說話了
「借鏡星洲、榮耀台灣」　侯友宜：要讓國際社會正視中華民國存在

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

消暑料理！「台式泡菜」醃漬有技巧　酸甜微辣好爽脆

降低機車事故！「兩段式左轉」可取消　交長：採因地制宜非全面

雞蛋又出包！洗選蛋驗出禁用「乃卡巴精」　食藥署揪6件動物用藥違規

下周2波春雨接力！雨最大時間曝　北台灣又要降溫「探1字頭」

室友「天天帶男友洗澡」　妹子看傻了！全場秒懂：手很癢

2023失智症照護國際研討會　與日本、瑞典共享失智照護經驗

八大妹被潑湯是「教育出錯了」？國小老師曝3問題：類似事件恐更頻繁

好朋友春日趴高潮指數破表 ！解封後「最嗨音樂野餐派對」揪ET粉爽吃爽玩

大甲媽終於進彰化！　恢復躦轎腳信徒超熱情...比去年遲到4小時

疫後復甦餐飲業搶才最高薪60K　台南就業中心辦徵才

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

是元介遙控器(?)飆唱《夏天的風》　坤達合音超到位..蔡旻佑.郭靜獻回憶殺

新郎吻新娘前突然轉身？伴郎群幫準備「完美初吻」

嘉義3死驗屍！妻中14刀　小兄弟天人永隔...校長不捨

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯「往臉潑」　年輕妹痛苦慘叫

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯　白衣女傷重送加護病房急救

消暑料理！「台式泡菜」醃漬有技巧　酸甜微辣好爽脆

降低機車事故！「兩段式左轉」可取消　交長：採因地制宜非全面

雞蛋又出包！洗選蛋驗出禁用「乃卡巴精」　食藥署揪6件動物用藥違規

下周2波春雨接力！雨最大時間曝　北台灣又要降溫「探1字頭」

室友「天天帶男友洗澡」　妹子看傻了！全場秒懂：手很癢

2023失智症照護國際研討會　與日本、瑞典共享失智照護經驗

八大妹被潑湯是「教育出錯了」？國小老師曝3問題：類似事件恐更頻繁

好朋友春日趴高潮指數破表 ！解封後「最嗨音樂野餐派對」揪ET粉爽吃爽玩

大甲媽終於進彰化！　恢復躦轎腳信徒超熱情...比去年遲到4小時

疫後復甦餐飲業搶才最高薪60K　台南就業中心辦徵才

坦言跟魔獸搭配壓力大　陳孝榕：整季只給自己40分

米可白彎腰「辣露北半球」太犯規！媽看照片才知女兒「有料身材曝光」嚇歪

遭徐巧芯曝走光照　許淑華反酸「芯水小偷」：不要只有拜票才看到人

16歲少女造謠高雄社教館發「玻璃渣糖果」　遭社維法送辦

解渴神器出事了！貨櫃車載「移動式海淡機組」勾電線...電桿慘斷裂

嘉大師生人文創新與社會實踐計畫　好美里淨灘培養環保意識

誓洗刷「一級戰區」污名　王惠美：不要讓媽祖哭哭唷

5歲童燒又吐以為腸胃炎「送急診竟已腦膜炎」　醫提3點辨別方式

直擊／李洪基來台找翻譯吵架：有翻對嗎　抓包粉絲「上次沒來？」

見新娘姐姐化妝後出閣愣2秒　小黑嚇到「飛機耳+倒退嚕」狂發抖

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

生活熱門新聞

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

知情人曝「八大妹欠錢不認帳」：經紀圈都知道

水逆來了！「4星座」首當其衝　TOP1生活悲劇了

鴛鴦浴還沒洗「憋不住了」　女友伸手1舉動！他崩潰

八大妹燙傷毀容！他曝驚悚後果：潑湯前怎沒想清楚

3人潑熱湯打八大妹　2關鍵網怒了

他嫌棄郵局「利率低+ATM不多」　內行：光憑1點屌打

被潑熱湯「八大妹超淡定」！網曝後續：痛苦才要開始

半個台灣溼答答　下波春雨炸3地

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光　金牛逆轉衰運

30歲男「常感疲倦+尿尿有泡」　醫嘆：腎臟已受損

更多熱門

相關新聞

公路客運喊漲9%！恐影響544條路線　評估票差補貼　

公路客運喊漲9%！恐影響544條路線　評估票差補貼　

多家國道客運今年2月起陸續調漲核定上限內優惠票價，不過票價已訂在上限、行駛平面道路的一般公路客運也喊漲，客運公會已向公路總局申請檢討18項成本、調高上限，預估漲幅約9%，公路總局表示，公路客運18項成本檢討18日已發文給交通部，建議票差採補貼，減少對消費者影響。

Honda黃牌越野重機新年式預售

Honda黃牌越野重機新年式預售

市場買菜同款機車停旁邊　婦烏龍騎走

市場買菜同款機車停旁邊　婦烏龍騎走

不怕求償無門！全台計程車強制投保逾150萬責任險　「6/15上路」

不怕求償無門！全台計程車強制投保逾150萬責任險　「6/15上路」

咖啡包印「卜派吃菠菜」毒蟲被逮

咖啡包印「卜派吃菠菜」毒蟲被逮

關鍵字：

機車兩段式左轉內車道禁行機車交通部王國材

讀者迴響

熱門新聞

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」

台中八大妹被潑湯　正面影片曝光

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

潑湯原因曝！閨密為2萬佣金撕破臉

「八大女被潑湯」錄影者曝光！　還原互毆原因

《女大》牛爾消失3年！手術失敗「頭髮全白」近況曝

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯

日男砸45萬變牧羊犬　1年後現況曝光

LINE「實用1功能」再升級！

精神科名醫：有3徵兆＝A片看太多了

八大女最新狀況曝　臉、四肢纏滿紗布住院觀察中

文彬今早出殯了！妹妹、ASTRO送最後一程　遺照燦爛笑容緬懷他

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

八大妹遭潑湯重傷！3人全交保

更多

最夯影音

更多
嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人
相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面