我爸剛弄死他！「江南大叔」染毒　男被搜出咖啡包⋯卜派也黑了

▲男子逃逸時騎機車被困在停車塲內，被員警查獲身上有毒品咖啡包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名男子遭到警方盤查，沒想到他發動機車逃跑，最後閃進停車場內卻被柵欄擋住，當場被逮！警方查出他不但是通緝犯，還搜出印有「我爸剛弄死他」字樣的毒品咖啡包。

20日凌晨1時左右，員警執行巡邏勤務，就在三民區河北一路與林森一路口，發現34歲的林姓男子與35歲的曾姓女友人，兩個人深夜並排騎車且速度緩慢，兩人發現有警察後，有假裝立即停靠路邊聊天，不過員警認為男子看起來緊張不自然疑似有隱情，員警直覺事情不單純，便主動上前盤查。

▲男子逃逸時騎機車被困在停車塲內，被員警查獲身上有毒品咖啡包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲江南大叔跟大力水手都變成了毒品咖啡包的包裝圖樣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



正當員警在盤查曾姓女友人時，林男臉色凝重在交付證件後直往一旁閃避，並趁員警一個不注意時，發動機車加速逃逸，員警見狀隨後追趕，林男欲衝進停車場內躲藏卻遭柵欄卡關，員警立即上前將其攔獲，果不其然發現林男為毒品通緝犯，並且在其隨身包包內發現外觀印有江南style歌詞「我爸剛弄死他」字樣，及「大力水手吃波菜」圖案的23包毒品咖啡包，當場將林男逮捕上銬帶返偵辦。

全案訊後依違反毒品危害防制條例移請高雄地檢署偵辦，另併予解送歸案。

▲江南大叔跟大力水手都變成了毒品咖啡包的包裝圖樣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）