市場買菜同款機車停旁邊　烏龍錯騎車...潮州警即時尋回

▲中山路派出所警員張金豐、李珮綺即時幫陳婦找回機車，發現兩部機車竟完全一樣。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓婦人騎機車到菜市場買菜，鑰匙未拔就進入市場；買完菜欲騎車返家，發現機車疑似「失竊」，著急向潮州警分局報案，警方趕到看到現場有一台與她所騎的機車是相同型號，研判是有人騎錯車，根據車牌連絡上騎錯車的郭姓婦人歸還，及時化解誤會。

潮州警分局日前獲報，一名陳姓婦人在潮州鎮大同路段果菜市場購物後機車疑似遭竊；轄區的中山路派出所警員張金豐、李珮綺趕到現場。陳姓婦人神情緊張的向員警表示，她因下車購物時機車鑰匙未拔，買完菜準備騎乘機車返家卻發現機車不見了；警方見狀，先安撫她情緒，再詢問其所停放車輛號牌、樣式及特徵與停放車輛前行駛軌跡等，隨後在她機車停放處，看到一台機車樣式廠牌特徵都相符的車輛。

細心的處理員警研判應是民眾錯騎她停放機車的可能性較大，立即透過現場機車號牌查詢，果然聯絡上騎錯車的郭姓婦人，郭婦得知後立即將機車騎回現場，表示歉意。兩人對警方協助，表達感謝。

潮州警分局長簡彥匡呼籲民眾為避免車輛遭竊，停放車輛時，無論是暫時或長時間停放車輛應多花點心思將車輛上鎖並將車內物品妥適收放，也應記下自己車輛的停放位置才不致於因一時的疏忽而找不到自己車輛停放位置，最好能於將車輛停放後以手機拍個照以利尋找車輛停放位置，不僅更有保障，也能預防類似的事件發生。