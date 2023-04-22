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八大妹被潑湯是「教育出錯了」？國小老師曝3問題：類似事件恐更頻繁

記者朱祖儀／綜合報導

台中2名八大妹因2萬元債務，在某KTV爆發恐怖暴力事件，其中一人還被熱湯潑臉。事件曝光後就有人開始檢討，是不是台灣的教育走錯了哪一步？一名自稱是國小老師的網友就分析，認為家長、小孩以及教育政策都出了問題，以後類似的事件恐怕會越來越頻繁。

有網友看到「潑湯事件」就在PTT發文表示，這2名女子為了2萬元，不惜朝對方拳打腳踢，甚至潑灑熱湯，這樣的思想行為讓人髮指。但他認為，人剛出生時應該是善良單純的，是不是教育出了問題，才會導致類似事件發生，「有沒有機制可以阻止？」

▲▼潑湯,熱湯。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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▲2女為了債務糾紛大打出手。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

文章曝光後掀起討論，不少人指出「從家庭教育就出現問題了，什麼樣的家庭就是會出來什麼樣的孩子，很多都是原生家庭給你的，很難擺脫掉」、「天天都上演違規，但違規者都不用負責，家長也沒有罰則」、「不要再怪學校教育，老師再怎麼以身作則，只要沒有罰錢、沒有罰則，一堆人都不會理」、「你真的相信人之初性本善？」「各國都有類似問題，但不是各國的學生搞事都不用負責」。

也有一名自稱在小學教育現場工作近10年的網友回文表示，經過這些年的教學經驗，覺得以後類似「潑熱湯」的事件只會越來越頻繁，並列出3個問題分析。

該名老師表示，第一個問題是家長，除了很多恐龍家長會到學校挑老師毛病以外，現在還有「失能家長」，這些人唯一的功能就是和自己的小孩玩耍，所有的偏差行為和學習都不予理會，認為小孩快樂學習最重要，結果就忽視所有問題。

第二個問題是孩子，因為現在的小孩只要升到小學五年級，就會發現老師和校規根本拿他們沒轍，因此會變得吊兒郎當，甚至還會開始霸凌老師或對老師嗆聲，「再搭上那些失能家長，根本是超猛搭配」。

最後一個是教育政策，該名老師指出，現在教學現場能用的手段越來越少，即使小孩沒有完成作業，老師也沒辦法要求他們在下課時間補完，甚至還會被檢舉，「老師們現在根本就是自保就好，不要隨便惹事」。

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO分析3面向問題。（圖／翻攝自PTT）

該名老師指出，雖然這是個人體悟，但他認為再持續下去，問題恐怕會越來越嚴重。他也說現在最重要的就是「家長的教育」，因為不是每個人都能勝任「稱職的父母」，這也是政府應該重視的地方，雖然很多爸媽希望能當小孩的朋友，但很多人該給孩子正確觀念或是該學習的時候，沒有發揮該有功能甚至忽視問題，等到發現小孩走歪，才會回頭質問老師說「現在什麼狀況？」

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