　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

八大妹燙傷毀容！他曝驚悚後果「恐引發敗血症」：潑湯前怎沒想清楚

記者朱祖儀／綜合報導

台中某KTV昨（21）日發生恐怖暴力事件，29歲孫姓女子因有債務糾紛，遭人毆打、潑熱湯，影片曝光後掀起外界討論。有網友看到後就指出，熱湯接觸到皮膚會造成嚴重燙傷，導致表皮遭破壞，恐引發一連串嚴重併發症，不禁感嘆「為何潑湯前沒有想清楚？」

警方調查，疑似從事八大行業的孫女和26歲陳姓女子有2萬元債務糾紛，就約到台中西屯區某KTV解決問題，沒想到雙方沒有談攏，引發肢體衝突，孫女遭陳女以及同行的趙男、林男扯髮痛毆，甚至遭潑灑熱湯。影片中看到孫女被打倒在地，陳女見狀竟直接端起桌上滾燙熱湯朝對方臉上潑去，孫女隨即痛得大叫。

▲▼潑湯,熱湯。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孫女遭虐打、潑熱湯。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

驚悚影片曝光後隨即引起討論，有網友看到就在PTT感嘆「為什麼潑湯前沒有想清楚？」他指出因為滾燙的液體碰觸到皮膚後，會造成嚴重燙傷，當表皮被破壞，人體對抗病原體的第一道防線就消失了，後續不僅會出現脫水、電解質不平衡等問題，甚至恐引發嚴重敗血症，「更不提對眼睛這類黏膜器官的傷害了」，不懂為何陳女在行動前不多想一下。

文章曝光後網友紛紛表示，「不是不清楚，對女人最狠的往往是女人」、「想太多才不會潑」、「有想清楚的話也不會說，因為會判比較重」、「想得到就不會在KTV幹架了」、「會想的話，台灣還會有那麼多犯罪喔？」「會動腦一開始就不會打了」、「反正賠錢和解後面就沒事了」、「說不定晚一點換自己被潑」、「她有想啊，只是思考內容跟你不一樣而已」。

事後警方循線逮捕涉案的陳女、26歲趙男（扯髮男子）及40歲林男（陳女男友），詢問後3人被依重傷害罪移送。台中地檢署複訊後，分別諭令陳女30萬元交保、趙男10萬元交保，林男則是5萬元交保，詳細案情仍在調查當中。

而孫女的最新狀況也曝光，據院方表示，孫女目前已轉普通病房治療，臉部跟四肢都包滿紗布，尚未製作筆錄，所幸意識清楚，並無生命危險。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／民進黨台東縣立委初選　賴坤成擊退現任劉櫂豪
剛起駕就傳憾事！　大甲媽志工遭撞斃
詐騙1.5億！　爽買7間房、3豪車
八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心：下半輩子毀了！
牛爾老師消失3年！　手術失敗「頭髮全白」近況曝
日本36歲喜劇演員猝逝！　離世前2天仍在工作
八大妹被潑熱湯超可怕！　鄉民見「拍攝者1反應」嚇慘

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

八大妹燙傷毀容！他曝驚悚後果「恐引發敗血症」：潑湯前怎沒想清楚

今玄天上帝生日！快做「3件事+拜3水果」　爆賺一整年

撐不住了！彰化名店「阿三肉圓」每顆漲到55元　饕客力挺：照樣吃

基隆不滿四接公投被撤銷！陳建仁：依法辦理「已涉及中央專屬工作」

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」：下半輩子毀了

被潑熱湯「八大妹超淡定」今轉普通病房！網曝後續：痛苦才要開始

女子打AZ後雙腳痠痛、腳底麻　無法確定與疫苗關連「獲救濟金20萬」

知情人曝「八大妹欠錢不認帳」還先打人：經紀圈都知道她很誇張

水氣通過！今3地噴雨　下波春雨北往南游擊路徑出爐

桃機首季運量年增22倍！恢復疫情前54%　今年拼2800萬客運量

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

是元介遙控器(?)飆唱《夏天的風》　坤達合音超到位..蔡旻佑.郭靜獻回憶殺

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯「往臉潑」　年輕妹痛苦慘叫

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯　白衣女傷重送加護病房急救

少年「滿身名牌」轟51槍身世起底！年僅17歲坐擁千萬房產

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

八大妹燙傷毀容！他曝驚悚後果「恐引發敗血症」：潑湯前怎沒想清楚

今玄天上帝生日！快做「3件事+拜3水果」　爆賺一整年

撐不住了！彰化名店「阿三肉圓」每顆漲到55元　饕客力挺：照樣吃

基隆不滿四接公投被撤銷！陳建仁：依法辦理「已涉及中央專屬工作」

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」：下半輩子毀了

被潑熱湯「八大妹超淡定」今轉普通病房！網曝後續：痛苦才要開始

女子打AZ後雙腳痠痛、腳底麻　無法確定與疫苗關連「獲救濟金20萬」

知情人曝「八大妹欠錢不認帳」還先打人：經紀圈都知道她很誇張

水氣通過！今3地噴雨　下波春雨北往南游擊路徑出爐

桃機首季運量年增22倍！恢復疫情前54%　今年拼2800萬客運量

外資本周砍台股300億！換股布局電子股 一表看買超10檔個股

大爆冷門！民進黨台東縣立委初選　賴坤成擊退現任劉櫂豪

彭博：義大利代表團訪台「討論晶片合作」　官員已證實

亂吃恐傷身！保健品「4類人才需要」　專家：吃3、4個月就要停

大狗走路搖晃要注意！「倒下就難站起來」　獸醫提醒勿做3件事

八大妹燙傷毀容！他曝驚悚後果「恐引發敗血症」：潑湯前怎沒想清楚

+1元升房型、送早餐！住飯店3天2夜「每人每晚750元」　免費搭摩天輪

今玄天上帝生日！快做「3件事+拜3水果」　爆賺一整年

撐不住了！彰化名店「阿三肉圓」每顆漲到55元　饕客力挺：照樣吃

剛起駕就傳憾事！大甲媽志工遭撞斃　駕駛竟肇逃…家屬悲痛求真相

生活熱門新聞

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

鴛鴦浴還沒洗「憋不住了」　女友伸手1舉動！他崩潰

3人潑熱湯打八大妹　2關鍵網怒了

半個台灣溼答答　下波春雨炸3地

水逆來了！「4星座」首當其衝　TOP1生活悲劇了

他嫌棄郵局「利率低+ATM不多」　內行：光憑1點屌打

夫妻躺床上「婆婆突爬窗進來」！問1句傻眼了

知情人曝「八大妹欠錢不認帳」：經紀圈都知道

開車攔截式迴轉遭撞　三寶姨1句話惹怒眾人

30歲男「常感疲倦+尿尿有泡」　醫嘆：腎臟已受損

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光　金牛逆轉衰運

把握2天好天氣！　下周鋒面到3地區有雨

全台水庫進帳6012萬噸　南部待梅雨

更多熱門

相關新聞

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」

台中市某KTV包廂21日凌晨發生恐怖暴力事件，從事傳播妹的29歲孫姓女子因為2萬元債務糾紛，遭26歲陳姓女子等人毆打、熱湯潑臉，導致她臉、頸部嚴重燒燙傷，經送醫治療後無生命危險、意識清楚，事發後，不少網友湧入孫女的IG留言關心，擔心她的傷勢，「被潑的當下看起來沒什麼，真正痛苦的是後面」。

八大妹被潑湯！網見「拍攝者1反應」驚：毫無人性

八大妹被潑湯！網見「拍攝者1反應」驚：毫無人性

被潑熱湯「八大妹超淡定」！網曝後續：痛苦才要開始

被潑熱湯「八大妹超淡定」！網曝後續：痛苦才要開始

知情人曝「八大妹欠錢不認帳」：經紀圈都知道

知情人曝「八大妹欠錢不認帳」：經紀圈都知道

女直播主裸聊！暈船男「粉轉黑」報復

女直播主裸聊！暈船男「粉轉黑」報復

關鍵字：

台中KTV熱湯燙傷潑熱湯

讀者迴響

熱門新聞

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

台中八大妹被潑湯　正面影片曝光

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯

「八大女被潑湯」錄影者曝光！　還原互毆原因

八大妹遭潑湯重傷！3人全交保

八大女最新狀況曝　臉、四肢纏滿紗布住院觀察中

文彬今早出殯了！妹妹、ASTRO送最後一程　遺照燦爛笑容緬懷他

鴛鴦浴還沒洗「憋不住了」　女友伸手1舉動！他崩潰

LINE「實用1功能」再升級！

精神科名醫：有3徵兆＝A片看太多了

3人潑熱湯打八大妹　2關鍵網怒了

潑湯原因曝！閨密為2萬佣金撕破臉

林思宏酒駕！蘇怡寧痛心：我會負責

日男砸45萬變牧羊犬　1年後現況曝光

更多

最夯影音

更多
嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人
相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面