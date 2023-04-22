八大妹燙傷毀容！他曝驚悚後果「恐引發敗血症」：潑湯前怎沒想清楚

記者朱祖儀／綜合報導

台中某KTV昨（21）日發生恐怖暴力事件，29歲孫姓女子因有債務糾紛，遭人毆打、潑熱湯，影片曝光後掀起外界討論。有網友看到後就指出，熱湯接觸到皮膚會造成嚴重燙傷，導致表皮遭破壞，恐引發一連串嚴重併發症，不禁感嘆「為何潑湯前沒有想清楚？」

警方調查，疑似從事八大行業的孫女和26歲陳姓女子有2萬元債務糾紛，就約到台中西屯區某KTV解決問題，沒想到雙方沒有談攏，引發肢體衝突，孫女遭陳女以及同行的趙男、林男扯髮痛毆，甚至遭潑灑熱湯。影片中看到孫女被打倒在地，陳女見狀竟直接端起桌上滾燙熱湯朝對方臉上潑去，孫女隨即痛得大叫。

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▲孫女遭虐打、潑熱湯。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

驚悚影片曝光後隨即引起討論，有網友看到就在PTT感嘆「為什麼潑湯前沒有想清楚？」他指出因為滾燙的液體碰觸到皮膚後，會造成嚴重燙傷，當表皮被破壞，人體對抗病原體的第一道防線就消失了，後續不僅會出現脫水、電解質不平衡等問題，甚至恐引發嚴重敗血症，「更不提對眼睛這類黏膜器官的傷害了」，不懂為何陳女在行動前不多想一下。

文章曝光後網友紛紛表示，「不是不清楚，對女人最狠的往往是女人」、「想太多才不會潑」、「有想清楚的話也不會說，因為會判比較重」、「想得到就不會在KTV幹架了」、「會想的話，台灣還會有那麼多犯罪喔？」「會動腦一開始就不會打了」、「反正賠錢和解後面就沒事了」、「說不定晚一點換自己被潑」、「她有想啊，只是思考內容跟你不一樣而已」。

事後警方循線逮捕涉案的陳女、26歲趙男（扯髮男子）及40歲林男（陳女男友），詢問後3人被依重傷害罪移送。台中地檢署複訊後，分別諭令陳女30萬元交保、趙男10萬元交保，林男則是5萬元交保，詳細案情仍在調查當中。

而孫女的最新狀況也曝光，據院方表示，孫女目前已轉普通病房治療，臉部跟四肢都包滿紗布，尚未製作筆錄，所幸意識清楚，並無生命危險。