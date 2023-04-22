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JUICE要喝RICH！香吉士全力應援「好朋友春日趴」

▲▼ 。（圖／記者湯興漢攝）

▲美國加州知名百年水果品牌的「香吉士Sunkist」為「好朋友春日趴」帶來免費試飲的「濃郁柳橙豔陽果汁」、「濃郁蘋果活力果汁」兩款濃郁果汁，熱情的Sunkist girls也為現場的民眾帶來全力應援！(圖／記者湯興漢攝，下同)

記者萬玟伶／台北報導

《ETtoday新聞雲》年度備受網友期待的「好朋友春日趴」，終於在4/22（六）熱鬧展開！許多人帶著親友以及毛小孩一起來到活動現場聽Live音樂會、野餐，包括特色攤位也一起逛起來！畢竟終於迎來正式解封，大家都可以放心收起口罩，露出燦爛笑容拍照打卡，或是來瓶果汁含量高達50%的「超便利果汁飲品」，愜意坐在草地上享受。

看準平日忙於上班加班的人們，在難得週末假期，需要好好的療癒充電，由泰山代理來自美國加州知名百年水果品牌的「香吉士Sunkist」，特別為「好朋友春日趴」準備了免費試飲的「濃郁柳橙豔陽果汁」、「濃郁蘋果活力果汁」兩款濃郁系果汁，為現場的民眾帶來全力應援。

從包裝就感受到的熱情洋溢氛圍，加上親切爲民眾遞上清涼果汁的Sunkist girls，活動開始沒多久，攤位前就引來不少對這款全新果汁飲品好奇的民眾，不論是大人或小小孩都忍不住伸手拿過飲料，因為最經典的「香吉士Sunkist」魅力真的超難抵抗！就連平常不愛喝飲料的男生，一看到包裝上的「果汁含量50%」也忍不住喝起來，濃郁卻意外順口不甜膩的果汁，讓他一口氣喝掉半罐直呼，「含量50%真的很有感耶！口感很濃郁，裡面還有五種水果，喝起來有現榨果汁的鮮甜FU！」

▲▼2023好朋友春日趴Sunkist攤位。（圖／記者湯興漢攝）
▲微風徐徐的天氣，正適合來瓶清爽飲品，坐在草地上野餐聽音樂！

▲▼2023好朋友春日趴Sunkist攤位。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼來到現場的民眾不論大人小孩，都能享受不同以往的濃郁系盒裝果汁！

▲▼ 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼2023好朋友春日趴Sunkist攤位。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼2023好朋友春日趴Sunkist攤位。（圖／記者湯興漢攝）

▲濃郁順口的果汁，讓不嗜甜的男生也一口氣喝掉半罐直呼，「含量50%真的很有感！」

▲▼2023好朋友春日趴Sunkist攤位。（圖／記者湯興漢攝）
▲熱情陽光的Sunkist girl，讓現場民眾全融化！

時序就要邁入炎夏，雖然台灣是手搖王國，但有時也想捨棄茶飲來杯清爽果汁！提到超商必買的果汁系列，陪著許多台灣人長大的「香吉士Sunkist」絕對是許多人的首選。這次全新推出的「濃郁柳橙豔陽果汁」以及「濃郁蘋果活力果汁」，最令人驚豔的亮點就是內含的果汁含量一舉提高到50%，喝得到真實濃郁的多層次果香。「濃郁柳橙豔陽果汁」除了有粉絲最熟悉的柳橙，還特別添加柳丁、椪柑、檸檬和紅葡萄柚，大大地為即將到來的夏日來應援，讓人一喝就綻放豔陽般的笑容！「濃郁蘋果活力果汁」則融合了蘋果、水蜜桃、梨子、蜜柑和白葡萄，每一口都能感受到綜合水果的多元風味，為現場粉絲帶來超驚豔的香氣與口感！

▲▼2023好朋友春日趴Sunkist攤位。（圖／記者湯興漢攝）

▲主打果汁含量50％的「濃郁柳橙豔陽果汁」、「濃郁蘋果活力果汁」濃郁系果汁，貼心推出兩種不同規格，出外喝或宅家喝都開心！

有趣好玩的活動加上果香四溢的飲品，讓瞬間被圈成「香吉士粉」的民眾都捨不得結束，還有粉絲交頭接耳，只想再多拿幾瓶！沒能到現場的網友別著急，這兩款果汁含量50％的「濃郁柳橙豔陽果汁」、「濃郁蘋果活力果汁」濃郁系果汁，即日起已經在全台四大超商上架販售，另外也推出900ml的大規格包裝，在全台全聯福利中心及各大量販店上市，一瓶就能與全家人或是麻吉好友一起享用，作夥迎接如「香吉士Sunkist」般耀眼的夏季！

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