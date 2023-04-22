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全村人被迫改姓「鴨」　村民無奈：不改連火車、飛機都不能搭

▲▼全村人被迫改姓「鴨」　村民無奈：不改連火車、飛機都不能搭。（圖／翻攝微博）

▲村民們的姓氏無法在電腦系統顯示。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

雲南麗江有一支以鳥為圖騰的家族，姓nia，但由於電腦系統中無法輸入與顯示該字，令村民遭遇了不少不便，只好全部改姓「鴨」。村民無奈表示，遺憾也沒用，若不改姓的話，連出門搭火車、坐飛機都有困難，甚至提款卡都領不了錢。

根據《封面新聞》報導，nia字是上下結構，上半部分是上了下面四點的鳥、下半部是甲，由於電腦系統無法輸入與顯示該字，村民們辦理身份證時，只好將字體拆開，改姓「鴨」。

現年52歲的村民鴨新貴表示，電腦裡面沒有這個字，不改的話，出門不方便，坐火車坐火機，啥票都買不了。至於是誰最先把姓改成鴨的，村子裡面也沒人搞得清楚。

▼為了解決生活不便，村民們只好先改姓。（圖／翻攝微博）

▲▼全村人被迫改姓「鴨」　村民無奈：不改連火車、飛機都不能搭。（圖／翻攝微博）

40歲的鴨正高提到，他10年前舊身份證上還是nia，後來想辦個摩托車證件，發現這個字電腦上找不到，就改成了「鴨」。直到現在，他還留著原來手寫名字的身份證，「我們村里姓nia的都改成鴨了，遺憾也沒有用，不改就沒法外出，飛機票買不了，甚至提款卡裡的錢都沒法領出。」

鴨正高說，他小時候曾聽過長輩講過nia姓的由來，好像是對於鳥的崇拜，可能跟打獵有點關係，但改成「鴨」之後，沒辦法寄託傳統的含義，所以現在新生的孩子，基本都跟母姓。

鴨正高透露，他也曾與朋友們討論過，想回歸真正的姓，不能丟掉老祖宗傳承的寶貴姓氏，但也不知去哪反映。不過，最近此事在網路上引起大量討論，鴨正高感到很興奮，「越來越多人關注到，也許就能找到解決辦法了！」

▲▼全村人被迫改姓「鴨」　村民無奈：不改連火車、飛機都不能搭。（圖／翻攝微博）

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