搭火車見乘客沒戴口罩　他檢舉「列車長淡回1句」！羞炸逃離車廂

▲搭乘大眾運輸工具，不用強制戴口罩。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

17日起口罩大鬆綁，搭乘捷運、公車等交通工具都不用戴口罩，改為「建議」戴口罩、由民眾自主決定，就有一名女網友日前搭台鐵時沒有戴口罩，一名男乘客看到後，指著她對車長說「她沒戴口罩」，車長淡淡回了一句，男乘客自覺丟臉，下一站就跑去隔壁車廂了。

原PO在Dcard上發文，「在台鐵沒戴口罩，結果...」最近放寬搭乘大眾交通工具戴口罩限制，想說試試看不戴口罩搭台鐵，就在列車長巡視車廂時，一名男乘客指著她，對列車長告狀「她沒有戴口罩」，列車長則回「現在已經不強制戴口罩囉」；到了下一站時，該名男乘客就跑去別的車廂了。

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貼文一出，網友紛紛表示，「最怕這種不更新資訊又強勢的人」、「就是有這種人，害人不敢脫口罩」、「恐慌仔踢到鐵板了啊」、「台灣已經放寬得很遲緩了，真的是沒必要恐慌成這樣」、「還以為是小學生在跟老師打小報告」、「周一在台北搭公車也遇到司機沒更新資訊，要車裡一位沒戴口罩的男生戴上，旁邊一位阿姨也幫腔說搭公車要戴，資訊的更新似乎還是有落差」。

另外，也有不少網友表示，即使放寬了還是會戴口罩，「我戴口罩都是為了遮醜不是防疫」、「口罩平常拿來遮陽、減少吸入灰塵和擋異味很有用」、「看到別人戴口罩，我也不自覺戴起來，怕走在路上看起來跟別人不一樣，被注視」、「雖然放寬，不強制戴口罩，但是如果覺得有疑慮，像密度很大的大眾交通工具，其實戴著也沒什麼不好」。