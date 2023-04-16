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30歲養生女「少油少鹽」竟罹糖尿病　醫揪出2大習慣是元凶

沙拉。（圖／Pixabay）

▲30歲女子追求養生飲食，不僅刻意節食，還改吃一大堆水果，結果反而罹患糖尿病。（示意圖／Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

許多人追求健康飲食，盡可能少油少鹽。不過，有醫師透露，一名30歲女子注重養生，飲食少油少鹽，盡可能不攝取油類，還刻意節食，結果正是2大錯誤觀念，導致胰島素分泌紊亂，讓她險些轉變成中度糖尿病。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在個人網站撰文指出，一名30歲女性有家族糖尿病史，所以非常注意養生，不料體檢時卻發現糖化血色素達到6.3，已屬糖尿病前期，因此慌忙上門求診。當時他詳細檢查後，發現女子胰臟機能良好，因此只建議對方注意飲食，並保持適度運動，相信很快就會改善。

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事隔一個半月，女子覺得身體怪怪的、不太舒服，排尿時又發現很多泡泡，再度回診，結果這次抽血赫見糖化血色素高達7.8，已從輕度糖尿病快演變到中度糖尿病，讓她不禁喊冤，說自己明明吃得很養生，也都吃得很少，還有刻意節食，體重卻都沒掉。

陳榮堅深入追問，才得知女子以為飲食少油少鹽就能痊癒，因此改吃一大堆水果，但水果內含的糖分其實非常高，導致攝取了過多糖分，其次是一些患有三高的人若刻意節食、肚子餓也故意不吃東西，久了就會導致身體胰島素分泌紊亂

陳榮堅衛教正確的飲食觀念後，經過約三個月，女子的糖化血色素降到5.9，雖然要小於5.7才是標準，但已獲得很大改善。

陳榮堅提醒，很多人看到飲食要少油，就完全不攝取油分，但這樣很危險，因為包括維生素D、維生素E、維生素K、維生素A等，都需要油脂來輔助吸收，所謂養生指的應是飲食均衡，適度減「醣」，所以選對東西吃很重要，蛋白質補充也一定要夠。

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