　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

守護地球！華航號召近500員工挽袖淨灘　清除783公斤垃圾

▲▼響應世界地球日，華航舉辦淨灘活動。（圖／華航）

▲響應世界地球日，華航舉辦淨灘活動。（圖／華航）

記者李姿慧／台北報導

今天(4月22日)是世界地球日，華航號召北南近500名員工展開「碧海藍天行動」，捲起袖子淨灘，共清出783.6公斤的各式瓶罐、塑膠袋與大件網具等廢棄物和垃圾。

2023年世界地球日已邁入第53年，地球日總部宣布今年主題是「投資我們的星球」，目的是「守護地球，刻不容緩！」。為響應地球日活動，華航在今(22)日世界地球日號召南、北員工一同展開碧海藍天淨灘行動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北部場在桃園竹圍漁港沙灘，由資深副總經理賴銘輝率領近400位員工及親朋好友參與淨灘；南部場則由高雄分公司總經理呂若阜帶隊，並有旅行業者響應加入，共100多人一起捲起袖子，彎腰拾起被人遺忘的垃圾，共清除約783.6公斤廢棄物，還給地球乾淨的海洋。

華航表示，自2011年9月起已累計淨灘12場，今年持續守護與華航總部同樣位於大園區的在地環境，以竹圍漁港做為淨灘地，高雄則挑選擁有豐富自然生態、假日遊客眾多的旗津海水浴場，透過實際行動，傳達華航對在地深根及環境保護的承諾。並盼透過南、北串聯擴大效應，提升環境保護意識，落實在日常生活中減少塑料垃圾，呼應今年碧海藍天行動。

▲▼響應世界地球日，華航舉辦淨灘活動。（圖／華航）

▲▼響應世界地球日，華航舉辦淨灘活動。（圖／華航）

▲▼響應世界地球日，華航舉辦淨灘活動。（圖／華航）

華航今年也特別舉辦公益義賣活動，號召員工為社會弱勢傳遞溫暖，所得全數捐贈家扶基金會。亦邀請原聲童聲合唱團小朋友參與華航小小機師體驗營，親身體驗航空人員的養成及工作環境。

另華航志工社舉辦「原聲童聲合唱團」紀錄片《kulumaha 回家吧！原聲》電影包場活動，也邀請家扶基金會成員、志工授課國小師長共同欣賞。華航表示，未來將繼續舉辦公益籃球營、公益桌球營以及端午節、中秋節老人關懷等活動，致力促進社會均衡發展的目標。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／魔獸下季留台？　雲豹執行長表態了
八大妹為了2萬元潑湯！網揪「衝突真正原因」：見面前就埋導火線
快訊／墜海畫面曝！　女見酒測逃跑落海死亡
轎車「門打開」失控暴衝！連撞3車釀7傷　大甲媽信徒全程目擊
15歲國三槍手轟當舖！警上門逮人　父母傻了
快訊／5根電線桿被扯斷倒塌！　雙向封閉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今年首颱「珊瑚輕颱」要掰了！強度減弱中　專家：將在遠海上消散

詐騙最愛冒用的「10大」品牌　看到這些電話、訊息千萬別點！　

學習歷程檔案無用論？七成學生製作只為升學「背離最初美意」

豬腳、銀耳誰能養顏美容？　食藥署闢謠：植物無膠原蛋白

守護地球！華航號召近500員工挽袖淨灘　清除783公斤垃圾

好朋友春日趴！東森購物湧現排隊人潮　東森自然美空瓶回收做環保

桃機停機位爆滿！5／1起加收停留費　停駐逾7天最高增收5成

金寧鄉石蚵文化季開跑！千人狂剝6千公斤蚵仔　民眾怨：不新鮮

大客車招4800駕駛！錄取最多領13.7萬補助　客運業加碼2萬搶人

妹子怕熱穿這套出門！朋友罵「奶露出來了」　全場看傻：拜託絕交

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

是元介遙控器(?)飆唱《夏天的風》　坤達合音超到位..蔡旻佑.郭靜獻回憶殺

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯「往臉潑」　年輕妹痛苦慘叫

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯　白衣女傷重送加護病房急救

新郎吻新娘前突然轉身？伴郎群幫準備「完美初吻」

嘉義3死驗屍！妻中14刀　小兄弟天人永隔...校長不捨

今年首颱「珊瑚輕颱」要掰了！強度減弱中　專家：將在遠海上消散

詐騙最愛冒用的「10大」品牌　看到這些電話、訊息千萬別點！　

學習歷程檔案無用論？七成學生製作只為升學「背離最初美意」

豬腳、銀耳誰能養顏美容？　食藥署闢謠：植物無膠原蛋白

守護地球！華航號召近500員工挽袖淨灘　清除783公斤垃圾

好朋友春日趴！東森購物湧現排隊人潮　東森自然美空瓶回收做環保

桃機停機位爆滿！5／1起加收停留費　停駐逾7天最高增收5成

金寧鄉石蚵文化季開跑！千人狂剝6千公斤蚵仔　民眾怨：不新鮮

大客車招4800駕駛！錄取最多領13.7萬補助　客運業加碼2萬搶人

妹子怕熱穿這套出門！朋友罵「奶露出來了」　全場看傻：拜託絕交

小S突公開說「婚姻之路真的不好走」！吐28年最大恐懼：好想死

張若凡狂操肌炸出馬甲線　鬆口「想戀愛了」曝光徵友條件！

黃保羅今隨一軍下週有望先發？丘總：先讓他見見場面

東京必去哈利波特2大景點！主題咖啡廳吃嘿美蛋糕　玩全球最大影城

快訊／魔獸下季留台再戰有譜？　雲豹執行長親表態：已展開續留

新北接連槍擊案！　鎖定弘仁會...黃明昭：全力追緝幕後主嫌

男友「0存款」住她家！沒買房又背40萬貸款　妹子嘆：該繼續嗎

獄中等死vs上前線？　俄愛滋病囚犯「打仗換藥物」：風險比坐牢小

清水警護送大甲媽遶境「助信眾鑽神轎」不忘開單　開罰34件違規

兄弟新洋將「右投」是泰迪？助總笑：名單沒有他耶

生活熱門新聞

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」

鴛鴦浴還沒洗「憋不住了」　女友伸手1舉動！他崩潰

知情人曝「八大妹欠錢不認帳」：經紀圈都知道

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

3人潑熱湯打八大妹　2關鍵網怒了

水逆來了！「4星座」首當其衝　TOP1生活悲劇了

八大妹燙傷毀容！他曝驚悚後果：潑湯前怎沒想清楚

他嫌棄郵局「利率低+ATM不多」　內行：光憑1點屌打

半個台灣溼答答　下波春雨炸3地

被潑熱湯「八大妹超淡定」！網曝後續：痛苦才要開始

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光　金牛逆轉衰運

夫妻躺床上「婆婆突爬窗進來」！問1句傻眼了

更多熱門

相關新聞

春日趴現場飲水飲料支援不斷！

春日趴現場飲水飲料支援不斷！

適逢世界地球日（4/22），ETtoday好朋友春日趴在「臺灣當代文化實驗場 C-LAB」盛大登場，現場眾多知名品牌、人氣文創攤位邀你一起相揪親朋好友、帶上寵物毛孩出門high玩，響應環保、用行動愛地球！

首創米其林三星登機！華航攜手頤宮　4/21起美加歐航線驚艷上菜

首創米其林三星登機！華航攜手頤宮　4/21起美加歐航線驚艷上菜

米其林三星登機！華航攜手頤宮推機上餐　歐美航班全艙等專享

米其林三星登機！華航攜手頤宮推機上餐　歐美航班全艙等專享

台東環保局綠島淨灘　110人清出400kg垃圾

台東環保局綠島淨灘　110人清出400kg垃圾

生麗國際百人淨灘清出200Kg海廢

生麗國際百人淨灘清出200Kg海廢

關鍵字：

華航地球日淨灘

讀者迴響

熱門新聞

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

台中八大妹被潑湯　正面影片曝光

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」

潑湯原因曝！閨密為2萬佣金撕破臉

「八大女被潑湯」錄影者曝光！　還原互毆原因

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯

《女大》牛爾消失3年！手術失敗「頭髮全白」近況曝

八大女最新狀況曝　臉、四肢纏滿紗布住院觀察中

LINE「實用1功能」再升級！

日男砸45萬變牧羊犬　1年後現況曝光

文彬今早出殯了！妹妹、ASTRO送最後一程　遺照燦爛笑容緬懷他

精神科名醫：有3徵兆＝A片看太多了

八大妹遭潑湯重傷！3人全交保

鴛鴦浴還沒洗「憋不住了」　女友伸手1舉動！他崩潰

更多

最夯影音

更多
嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人
相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面