守護地球！華航號召近500員工挽袖淨灘　清除783公斤垃圾

▲響應世界地球日，華航舉辦淨灘活動。（圖／華航）

記者李姿慧／台北報導

今天(4月22日)是世界地球日，華航號召北南近500名員工展開「碧海藍天行動」，捲起袖子淨灘，共清出783.6公斤的各式瓶罐、塑膠袋與大件網具等廢棄物和垃圾。

2023年世界地球日已邁入第53年，地球日總部宣布今年主題是「投資我們的星球」，目的是「守護地球，刻不容緩！」。為響應地球日活動，華航在今(22)日世界地球日號召南、北員工一同展開碧海藍天淨灘行動。

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北部場在桃園竹圍漁港沙灘，由資深副總經理賴銘輝率領近400位員工及親朋好友參與淨灘；南部場則由高雄分公司總經理呂若阜帶隊，並有旅行業者響應加入，共100多人一起捲起袖子，彎腰拾起被人遺忘的垃圾，共清除約783.6公斤廢棄物，還給地球乾淨的海洋。

華航表示，自2011年9月起已累計淨灘12場，今年持續守護與華航總部同樣位於大園區的在地環境，以竹圍漁港做為淨灘地，高雄則挑選擁有豐富自然生態、假日遊客眾多的旗津海水浴場，透過實際行動，傳達華航對在地深根及環境保護的承諾。並盼透過南、北串聯擴大效應，提升環境保護意識，落實在日常生活中減少塑料垃圾，呼應今年碧海藍天行動。

▲▼響應世界地球日，華航舉辦淨灘活動。（圖／華航）

華航今年也特別舉辦公益義賣活動，號召員工為社會弱勢傳遞溫暖，所得全數捐贈家扶基金會。亦邀請原聲童聲合唱團小朋友參與華航小小機師體驗營，親身體驗航空人員的養成及工作環境。

另華航志工社舉辦「原聲童聲合唱團」紀錄片《kulumaha 回家吧！原聲》電影包場活動，也邀請家扶基金會成員、志工授課國小師長共同欣賞。華航表示，未來將繼續舉辦公益籃球營、公益桌球營以及端午節、中秋節老人關懷等活動，致力促進社會均衡發展的目標。