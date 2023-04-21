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朱宗慶打擊樂團X全家咖啡聯名杯套！憑票享美式、霜淇淋買1送1

▲▼「朱宗慶打擊樂團」與全家便利商店合作，推出Let’s Café期間限定聯名杯款。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

▲「朱宗慶打擊樂團」與全家便利商店合作，推出Let’s Café期間限定聯名杯款。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

記者林育綾／台北報導

「朱宗慶打擊樂團」特別與全家便利商店合作，推出Let’s Café期間限定聯名杯款，有黃、白兩款限定杯套，宣傳「TIPC臺灣國際打擊樂節」，邀請來自10個國家、超過百位擊樂家在全台巡迴演出。期間只要購買TIPC臺灣國際打擊樂節票券，並在全家便利商店領票，即可享有Let’s Café熱單品中杯美式、Fami!ce霜淇淋「買1送1」。

▲▼「朱宗慶打擊樂團」與全家便利商店合作，推出Let’s Café期間限定聯名杯款。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

▲「朱宗慶打擊樂團」與全家便利商店合作，推出Let’s Café期間限定聯名杯款。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

由於打擊樂過去都位於舞台的「邊緣」，隨著各國擊樂家的出色發展，逐漸走向舞台中央。而朱宗慶打擊樂團可說是國內打擊樂的領頭，主辦「臺灣國際打擊樂節」已邁入30年，隨著疫情解封，今年為第11屆，讓臺灣成了打擊樂界的重鎮。

此次參與的擊樂家陣容，都是難得一見，不但有「史上第一個打擊樂團」史特拉斯堡；還有來自日本的新生代爵士鼓手佐藤奏、川口千里，被讚是「爵士鼓界的BLACKPINK」，已有粉絲早早買了前排的票為了親睹演奏魅力。

▲▼「朱宗慶打擊樂團」與全家便利商店合作，推出Let’s Café期間限定聯名杯款。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

▲朱宗慶打擊樂團主辦「臺灣國際打擊樂節」，讓臺灣成了打擊樂界的重鎮。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

2023年「臺灣國際打擊樂節」主題為「多變．如常」，活動自5月19日～6月6日，長達9天盛宴集結來自10個國家、上百位頂尖擊樂家演出，讓樂迷免出國就能一次朝聖；除了在國家音樂廳帶來長達9天的擊樂盛宴外，也會於桃園、臺中、嘉義、高雄等地開演。票券已全面啟售，另有套票與團票優惠，購票可至OPENTIX兩廳院文化生活查詢。

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