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2022桃園蓮花季　8／20-21續推擊樂演出、手作體驗等活動

▲2022桃園蓮花季

▲「2022桃園蓮花季」於7/2日展開迄8/28日結束。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園蓮花季」展開1個多月以來，即將在本月28日結束。市府農業局表示，明、後(20、21日)兩天週末假日，在觀音區蓮花季主會場，由文化局邀請朱宗慶打擊樂團演出「擊樂嘉年華」，以及由觀音區蓮花園休閒農業協會舉辦「荷田小廚房」體驗活動，歡迎民眾把握最後賞蓮時光。

▲2022桃園蓮花季

▲朱宗慶打擊樂團演出「擊樂嘉年華」。（圖／農業局提供）

市府副秘書長邱俊銘表示，朱宗慶打擊樂團以「傳統與現代融合，西方與本土並進」形塑特色，（8/20）週六下午朱宗慶打擊樂團搭配桃園蓮花季，以大自然的田園風光為背景，帶來一系列國內外知名的打擊樂作品，如改編自貝多芬經典的鋼琴曲的〈月光派對〉、經典歌謠〈月亮代表我的心〉及〈我的未來不是夢〉，還有深受大小朋友喜愛的知名日本動漫〈紅蓮的弓矢〉、〈紅蓮華〉等組曲。

▲2022桃園蓮花季

另外，本週日（8/21）觀音區蓮花園休閒農業協會將舉辦「荷田小廚房」體驗活動，將由在地蓮園老闆及專業導覽人員協助，帶領民眾採收蓮葉、蓮子及蓮梗，還能變身一日大廚，把親手摘採的成果製成荷葉飯、炒蓮子、炒蓮梗、荷葉茶等特色蓮花料理，以食農教育的概念讓遊客親身接觸，了解蓮子從生產到餐桌的歷程及食材的珍貴，亦可享受親手製作、將蓮花入菜的成就感。

▲2022桃園蓮花季

市府農業局局長郭承泉說，下週六、日（8/27、28）晚間18:00-20:30 由客家事務局帶來暑假壓軸「好客音浪—仲夏音樂會」，邀請到重磅卡司與大家見面！兩天活動分別邀請到客語雙金得主 徐子雁、陳明珠擔任活動主持，另外將由客家金曲歌王黃連煜、金曲歌后魏如萱、客語創作歌手米莎、客家饒舌嘻哈Yappy、雷鬼天團Matzka、客語爵士女伶官靈芝等表演團體，於桃園蓮花季主會場輪番登場演唱，讓民眾一同感受客家音樂跨界演出的多元魅力！

活動除了免費入場，更推出Gogoro VIVA BASIC電動機車、YAMAHA舒伯特家庭劇院組合及多項好禮吸引民眾共襄盛舉，一起來蓮花季賞蓮花、聽音樂搶好康吧！

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