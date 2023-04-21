五股觀音坑溪橋生鏽！換鋼索「啪」1聲垮了...3人受傷　高灘處回應

▲ 五股橋梁斷裂前後對應圖 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市五股觀音坑溪橋完工啟用已超過17年，因鏽蝕嚴重，去年12月開始進行橋梁結構系統性更新工程，預計今年8月底完工，不料，今天4名工人在處理更換鋼索時，橋梁突然斷裂，造成3名工人受傷，其中2人一度受困，現場重機具也當場翻覆，倒塌原因還要等待專業單位調查。針對這起意外，高灘處也回應了。

據高灘處去年底所發布的新聞，五股觀音坑溪橋位於觀音坑溪匯入淡水河的交會口，是重要的河口觀景據點，橋梁啟用迄今已逾17年，經辦理橋梁結構檢測，發現橋梁吊索等處因長期在室外曝曬，有逐年生鏽劣化情形，為提升自行車道安全性，辦理橋梁結構系統性更新工程，預計至今年8月底完工。

▲五股觀音坑溪橋原貌 。（圖／記者戴上容翻攝）

今天（21日）下午3時許，4名工人前往觀音坑溪橋進行更換鋼索工程，施工到一半時，橋梁卻因不明原因突然斷裂，造成3人受傷，其中2人更一度受困，現場重機具也當場翻覆。

事發後，新北市消防局獲報立即動員大批人車、船艇趕赴現場救援，將3人全數救下，所幸並無生命危險，年約20多歲男工人背部疼痛、50多歲男工人頭部撕裂傷、60多歲男工人手部撕裂傷，目前都已被送往淡水馬偕醫院搶救，至於確切事發經過，仍待相關單位進一步釐清。

新北市政府消防局第二大隊提醒，若發現工安意外，應保持冷靜，先確保自身安全，離開危險場所或區域後，撥打119敘明詳細地址或附近地標，發生狀況，並通報可能受傷受困人數，可有利於消防局派遣足夠救災及救護車，使救援行動更快速及順利。

高灘處則回應，今日傳出橋面版傾斜倒塌之意外，朱副市長、水利局局長、高灘處處長等都迅速趕往現場，事發時工地現場共有7人作業，3人因此受困，於16:20皆已平安獲救，意識清楚送醫檢查。工程內容為進行橋梁結構系統性更新作業，包含吊索、支承墊、進橋版、欄杆等設備更換，工程採半半施工的方式進行，施工期間保留原橋面的一半之通行寬度。

高灘處強調，該橋梁之吊索共計7根，今日於抽換第2根吊索時發生工安意外，高灘處已暫時封閉工地現場，預定後續將邀請技師公會到場協助檢視相關處理措施。高灘處也呼籲民眾，該橋梁封閉期間，因路線不通，請民眾改道先不要行經該路線，以維安全。