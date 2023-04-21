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跟中杯手搖飲一樣輕！Canon EOS R8開賣　7大亮點一次看

▲▼ 。（圖／記者陳依旻攝）

▲Canon宣布最輕量全片幅無反光鏡相機EOS R8。（圖／記者陳依旻攝）

記者陳依旻／台北報導

Canon今（21）日宣布最輕量全片幅無反光鏡相機EOS R8！台灣區總裁胡大剛在致詞時表示，這對Canon來說是一項重大突破，因為會改變他們生產的數位相機在無反光鏡市場上的定位，原本在市場上的定位屬於專業、客群屬年長者，隨著EOS R8上市，將導向更年輕化。

為了EOS R8，Canon將記者會現場打造有「座艙感」，這樣的布置是有原因的，胡大剛說，希望這款相機「市佔率能飛多高就有多高，有多遠就有多遠。」

EOS R8大幅減低影像創作者的負擔，單機身重量僅461公克（含電池及記憶卡）搭配超輕巧標準變焦鏡RF24-50mm f/4.5-6.3 IS STM只有671公克，相當於一杯中杯手搖飲。

至於主要亮點，如下：

第一，採用與EOS R6 Mark II相同規格的2,420萬像素全片幅CMOS影像感測器

第二，高速DIGIC X數位影像處理器

第三，電子快門每秒高達40張高速連拍

第四，人／動物／交通工具之智慧偵測自動對焦、EV-6.5低光源自動對焦

第五，無裁切6K超取樣4K 60p / 4K 30p

第六，FHD 180p 慢動作影片

第七，支援C-Log3格式等。

EOS R8滿足年輕新世代攝錄兼顧的需求，同時，主打「超親民價位」，單機身43,900（含稅），加上RF24-50mm f/4.5-6.3 IS STM 新鏡頭之單鏡組為49,900（含稅），都不到5萬元，5月底前購買單機身或鏡組再加贈首購禮「Canon 原廠隨行攝影包」。 

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