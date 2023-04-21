空姐與義大利富商爭女兒親權案　女童寒暑假「免」赴義同住

▲台義爭女案，女童暫時不用赴義大利。（圖／取自免費圖庫CC0）



記者吳銘峯／台北報導

詹姓空姐與義大利富商爭女事件仍未落幕，台北地院家事法庭去年底裁定，於本件親權判決確定前，女童每週應與父親視訊會面1次，並於寒、暑假期間赴義大利與父親共同生活各10天、30天。空姐提出抗告，最高法院21日裁定，將寒暑假赴義同住部分廢棄；至於每週視訊1次部分則維持。

本案乃因義大利藍姓富商2014年間與台籍詹姓空姐未婚生下一名女，事後雙方未能結婚，因此富商為了女兒的監護權演出跨海爭奪大戰。去年初台北地院裁定富商取得單獨監護權，富商也來台隔離期滿準備接走女兒。空姐雖提出抗告、在抗告，但最後遭到最高法院駁回。

女童這時寫下一封親筆信給予蔡英文總統，表達不願意被父親帶回義大利，希望能夠留在台灣生活，事件因此爆發。雙方持續在法律上攻防，最後我國憲法法庭先於去年初做出破天荒裁定，裁准暫緩執行；之後憲法法庭更做出裁判，判決最高法院的裁定違憲，廢棄發回更裁。

全案又被發回到台北地院家事法院，最後北院裁定於本訴「親權案」判決確定前，女童每週應與父親視訊會面1次，並於寒、暑假期間赴義大利與父親共同生活各10天、30天。空姐馬上提出抗告，並聲請暫緩執行；最高法院今年初就裁定暫緩執行，讓女童留在台灣過年。

另外本案裁定部分，最高法院21日作出裁定，將將寒暑假赴義同住部分廢棄，由於這部分為法官依職權所為之處分，沒有廢棄發回的問題；至於每週視訊1次部分則維持。