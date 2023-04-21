曾格爾沾腥「聯名紀念杯」遭求脫手！「起標價8848元」有玄機

▲曾格爾聯名紀念杯被po上網，求脫手。（翻攝曾格爾臉書、賣場頁面）

圖文／鏡週刊

「登山女神」曾格爾遭爆不倫已婚陳姓富商，遭岳姓元配求償200萬元，形象重挫，雙方近日在網上連日交鋒，爭議持續延燒。2021年曾格爾與酒器品牌聯名推出聖母峰攻頂聯名紀念杯，如今有收藏家要脫手，放到網路上拍賣，起標價為8,848元，數字與聖母峰海拔高度8,848公尺相同。

根據品牌介紹，這款曾格爾聯名紀念杯僅手工製作101件，編號1由曾格爾保留，編號101由品牌保留，除了聯名杯，還有曾格爾親筆簽名的保存木盒。

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▲曾格爾聯名紀念杯在網路上拍賣，起標價8,848元。（翻攝網頁）

然而曾格爾近日爆發桃色新聞，有賣家在網路代售這款曾格爾聯名紀念杯，起標價格為8,848元。根據賣場資訊，該紀念杯編號為025/101，購買日期為2022年10月5日，也就是新聞事件日。

▲▼賣家在賣場貼出與曾格爾的對話截圖，表示購買時的匯款資訊被郁方貼出來，看來杯子要大大增值了。（翻攝賣場網頁）

▲賣家還特別tag「郁方」及「登山女神」。（翻攝賣場網頁）

值得注意的是，賣家還貼出幾張與曾格爾的對話截圖，表示他的購買時的轉帳資訊被藝人郁方貼出來，賣家告訴曾格爾：「看來我這清酒杯大大增值了。」賣家也在商品描述中，還特別tag「郁方」及「登山女神」，有意趁這波新聞熱潮的焦點人物脫手限量杯。







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