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發大雨特報！　這區民眾卻說：地面乾的還出太陽

（圖／氣象局）

▲根據最新雷達回波圖，台南目前是「空檔」。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／綜合報導

中央氣象局今天（20日）持續對台南以北15縣市發布「豪大雨特報」，不過，不少台南網友說，「台南地面是乾的」、「台南現在還出大太陽了」。根據氣象局觀測，截至上午8時，台南今日降雨量最多為5毫米，位於關廟區，其餘行政區大多1毫米以下或掛0。

►豪雨特報：

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苗栗縣、台中市、彰化縣

►大雨特報：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市

氣象局對15縣市發布豪大雨特報，鋒面影響，今日苗栗縣、台中市、彰化縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台南以北地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

▼台南雨量不明顯。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

但許多台南網友留言，「台南地面是乾的」、「台南市區目前還是乾巴巴的」、「台南還是沒什麼雨」、「台南現在還出大太陽了」、「台南現在有太陽」。

不過，天氣風險公司天氣分析師林孝儒提到，今天降雨熱區在上半天為中北部，下半天則轉移至南部地區。「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書也說，鋒面雷雨帶慢速移動中，苗栗、台中、彰化慎防持續性大雷雨，稍後會繼續往南部靠近。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▼台南以北豪大雨特報。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

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