全球最大「樂高樂園」有望2024年深圳開幕　3主題酒店封頂

▲深圳「全球最大樂高樂園」有望2024開幕，3大主題酒店的建築主體即將封頂。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

全球最大樂高樂園（LEGOLAND）度假區「深圳樂高樂園度假區」2021年8月在深圳大鵬新區正式動工，樂園總投資超過70億元人民幣（約新台幣311億元）、佔地約58萬平方米，如今三大主題酒店的建築主體即將封頂，有望於2024年建成營運。

綜合陸媒報導，深圳樂高樂園度假區是深圳首個文旅產業國際性項目和世界一流品牌旅遊項目，園區總投資超過70億元人民幣、佔地約58萬平方米，預計設有1個主題樂園、1個水上樂園和3間主題酒店。除了樂園外，當地政府也積極在周邊建設20個基礎設施項目，也給樂園未來的發展提供保障。

深圳樂高樂園度假區2021年8月在深圳大鵬新區開始動工，至今三大主題酒店的建築主體即將封頂，有望2024年建成投入營運。度假區由英國默林娛樂集團（Merlin Entertainments PLC）獨家經營，而默林旗下擁有10個樂高樂園，另外包含深圳在內，還有上海和四川眉山等3個樂園正在興建中。

至於為何選擇在深圳建設全球最大的樂高樂園。默林娛樂執行長歐思格（Scott M. O"Neil）表示，深圳及周遭地區的消費市場很大，在2小時半徑範圍內有3000多萬居住人口，包含許多有年輕家庭，且當地政府對企業十分友善，讓該地區成為建造世界級度假勝地的完美場地。