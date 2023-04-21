　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

全球最大「樂高樂園」有望2024年深圳開幕　3主題酒店封頂

▲▼深圳全球最大樂高樂園 擬明年完工投入營運。（圖／翻攝自微博）

▲深圳「全球最大樂高樂園」有望2024開幕，3大主題酒店的建築主體即將封頂。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

全球最大樂高樂園（LEGOLAND）度假區「深圳樂高樂園度假區」2021年8月在深圳大鵬新區正式動工，樂園總投資超過70億元人民幣（約新台幣311億元）、佔地約58萬平方米，如今三大主題酒店的建築主體即將封頂，有望於2024年建成營運。

綜合陸媒報導，深圳樂高樂園度假區是深圳首個文旅產業國際性項目和世界一流品牌旅遊項目，園區總投資超過70億元人民幣、佔地約58萬平方米，預計設有1個主題樂園、1個水上樂園和3間主題酒店。除了樂園外，當地政府也積極在周邊建設20個基礎設施項目，也給樂園未來的發展提供保障。

深圳樂高樂園度假區2021年8月在深圳大鵬新區開始動工，至今三大主題酒店的建築主體即將封頂，有望2024年建成投入營運。度假區由英國默林娛樂集團（Merlin Entertainments PLC）獨家經營，而默林旗下擁有10個樂高樂園，另外包含深圳在內，還有上海和四川眉山等3個樂園正在興建中。

至於為何選擇在深圳建設全球最大的樂高樂園。默林娛樂執行長歐思格（Scott M. O"Neil）表示，深圳及周遭地區的消費市場很大，在2小時半徑範圍內有3000多萬居住人口，包含許多有年輕家庭，且當地政府對企業十分友善，讓該地區成為建造世界級度假勝地的完美場地。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
馬斯克「史上最大火箭」 升空後爆炸！
17歲槍手掃射51槍「移送少年法庭」　槍枝來源推給過世人
女娃鼻塞…阿嬤5秒神技「鼻涕瀑布狂瀉」　火速通樂！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

全球最大「樂高樂園」有望2024年深圳開幕　3主題酒店封頂

11歲女童玩「密室逃脫」嚇哭狂奔　摔下樓梯粉碎性骨折判賠90萬

薪水太少1年就辭職！年輕夫妻拍505部私密影片賺1600萬　下場慘了

廣交會一期會繳收官成績單　陸商務部：出口成交128億美元

看你氣色不是很好！　男子腰部被陌生人貼膏藥「瞬間暈倒」

上海車展「冰淇淋只送外國人」　網怒爆料：中國人去就說發完了

小孩「躲麻袋」路上滾　被貨車當垃圾輾過！

主權移交後首次　香港教區主教訪北京出席彌撒

女子到職58天內遲到21次遭資遣　向法院申請仲裁「開庭日又遲到」

山東科大校門外隨機持刀傷人事件　1死6傷犯嫌疑「精神狀態不穩」

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

鹿港天后宮隔3年又淹水了！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

17歲槍手朝店鋪狂掃42槍　搭小黃投案司機目擊腳軟

彰化鹿港路面「大淹水」　豪雨狂炸...學生涉水上課

台中豪雨「馬路變紅河」　民眾涉險硬闖交通打結

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

全球最大「樂高樂園」有望2024年深圳開幕　3主題酒店封頂

11歲女童玩「密室逃脫」嚇哭狂奔　摔下樓梯粉碎性骨折判賠90萬

薪水太少1年就辭職！年輕夫妻拍505部私密影片賺1600萬　下場慘了

廣交會一期會繳收官成績單　陸商務部：出口成交128億美元

看你氣色不是很好！　男子腰部被陌生人貼膏藥「瞬間暈倒」

上海車展「冰淇淋只送外國人」　網怒爆料：中國人去就說發完了

小孩「躲麻袋」路上滾　被貨車當垃圾輾過！

主權移交後首次　香港教區主教訪北京出席彌撒

女子到職58天內遲到21次遭資遣　向法院申請仲裁「開庭日又遲到」

山東科大校門外隨機持刀傷人事件　1死6傷犯嫌疑「精神狀態不穩」

台南人見上空一塊白「神力結界」萬人驚！　數字曝全台雨最少

全球最大「樂高樂園」有望2024年深圳開幕　3主題酒店封頂

楊謹華又瘋又美！女妖緊身馬甲秀美腿　網：越變態我越愛

11歲女童玩「密室逃脫」嚇哭狂奔　摔下樓梯粉碎性骨折判賠90萬

博美散步一半…遭杜告犬咬傷　新北動保處重罰飼主35萬、沒入犬隻

今年暑假機票超貴、美西經濟艙逾6萬　大陸旅遊成為省錢新選擇

拜登與歐盟執委會主席通話　重申台海和平穩定重要性

BuzzFeed宣布「關閉新聞部門」裁員15％　執行長內部信曝光

涉貪污包庇廠商驗收不實　北市水利處副工程司收押禁見

民眾反映有不明氣球　國防部回應了

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

大陸熱門新聞

大學畢業拍私密影片賺1600萬　年輕夫妻慘了

貨車對撞一路輾　整條路行人消失

11歲女童玩密室逃脫　嚇哭摔殘判賠90萬

中戲藝考女生第一名是她！ 「完美瓜子臉」小學5年級就被星探相中

小孩躲麻袋玩　被貨車當垃圾輾過

全球最大樂高樂園　有望2024深圳開幕

車展冰淇淋只送外國人　中國人去就說發完

看你氣色不是很好！ 男子腰部被陌生人貼膏藥「瞬間暈倒」

女演員高空鞦韆墜亡　夫慟：不再表演雜技

女子到職58天內遲到21次遭資遣 向法院申請仲裁「開庭日又遲到」

小三慘被扒衣「裸體示眾」　網歪樓：真的正

正妹相親！本尊現身網驚呆「翻車翻到車毀人亡」

富士康遭控坑殺商家！　何家勁也受害

譚崔性解放　女記者體驗愛撫挑逗

更多熱門

相關新聞

中斷3年多　深圳飛台灣直航班機恢復

中斷3年多　深圳飛台灣直航班機恢復

陸委會9日宣布恢復兩岸10個直航點，時隔兩周多，第一個航班終於在26日上午從深圳寶安國際機場出發，預計中午前抵達桃園國際機場。

兩岸航點復飛！中國南航率先公布班表　3／31起飛台北-深圳、廣州

兩岸航點復飛！中國南航率先公布班表　3／31起飛台北-深圳、廣州

深圳的圳「不唸ㄗㄨㄣˋ」　內行曝正確發音

深圳的圳「不唸ㄗㄨㄣˋ」　內行曝正確發音

國籍航空復飛兩岸計畫出爐　10航點先飛「廣州、深圳、杭州」

國籍航空復飛兩岸計畫出爐　10航點先飛「廣州、深圳、杭州」

今起兩岸恢復10航點！國籍航空評估先復飛2航點　可望首飛時間曝

今起兩岸恢復10航點！國籍航空評估先復飛2航點　可望首飛時間曝

關鍵字：

樂高樂園深圳

讀者迴響

熱門新聞

女手腳遭綁墜亡　警消趕到又1男墜樓

17歲槍闊氣丟千元車資　說謝謝再下車投案

30歲男「常感疲倦+尿尿有泡」　醫嘆：腎臟已受損

女娃鼻塞…阿嬤5秒神技「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

馬斯克「史上最大火箭」爆炸

綠色人行道「激凸」被拍到！一票人狂笑　內行解答

國小三年級女兒月經來！媽媽傻眼：怎這麼早

桃機招人起薪最高7.4萬　無經驗可

夜市豆花攤「過水1秒」再用塑膠杯

交女友後突沒性慾！男急求救　她推「羞羞2招」秒解決

曾格爾被爆是關關！　《FHM》辣照被起底

「不適合走入婚姻」星座Top 3

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

更多

最夯影音

更多
文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了
新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面