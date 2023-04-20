夜市超噁豆花攤老闆「過水1秒」重複用塑膠杯　高雄衛生局勒令停業

▲夜市豆花攤老闆「過水1秒」重複用塑膠杯。（圖／翻攝記者爆料網）



記者許力方／綜合報導

高雄有民眾爆料，在忠孝夜市豆花攤點餐內用，意外發現老闆竟然將上一個客人使用過的塑膠杯，放進水桶清洗，再用髒抹布擦拭，放回重複使用，全程被目擊錄影，民眾當場傻眼痛批「超級噁心！」衛生局調查後勒令停業，至於違規重複使用免洗餐具，若查證屬實將依法裁罰。

有民眾投訴媒體，19日前往高雄忠孝夜市，在一間豆花攤點餐內用，結果等待的時間現場目擊，戴著口罩的老闆收起上一個客人吃完的塑膠杯，放進水桶裡「過水」清洗1秒後，再拿擦桌子的髒抹布二度擦拭，接著快速疊回乾淨的杯架上，繼續重複使用。

民眾當場傻眼，越看越難受，不知道該不該繼續吃，便假意離開座位觀察，沒想到真的拍到老闆把他吃完的塑膠杯回收再用，驚呼「超噁心」，一桶水不知道洗過多少杯子，質疑老闆無衛生觀念。

高雄市衛生局接獲檢舉，20日下午派員前往突襲稽查，發現豆花攤作業區垃圾桶未加蓋，且食材未覆蓋等缺失，當場要求立刻停業，等到改善後複查合格才可以再營業。至於免洗餐具，依照高雄市公共飲食場所衛生管理辦法「應該丟棄」，相關違規正在釐清，若查證屬實，可以《食安法》裁罰。