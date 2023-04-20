上國道被插隊！他怒追12km攔人「棍棒砸車」　才敲1下就被逮

▲陳男攔住張男的車，下秒拿出木棍砸車，但下秒就被逮。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市苓雅區今(20)下午發生一起行車糾紛，陳姓男子駕車急剎停在張姓男子的車子前方，並下車拿出木棍砸張男的擋風玻璃，沒想到才敲1下，恰巧後方剛好有巡邏車經過，員警立即下車逮人，偵訊後將全案依毀損、恐嚇罪嫌移送高雄地檢偵辦。

這起事件發生在20日下午4點54分，警方獲報，國道一號建國路出口西側便道有行車糾紛，警方到場了解，發現29歲的陳男不爽22歲張姓男子在楠梓交流道匝道時硬要插隊，憤而一路猛追張男的車，等張男下了建國交流道後，攔住張男的車，並拿出木棍砸張男的擋風玻璃。

▲陳男不滿張男硬要插隊上匝道，憤而狂追12公里砸車洩憤。（圖／記者許宥孺翻攝）

沒想到才砸了一下，恰巧後方剛好有小港分局的巡邏車經過，員警立即下車逮人。苓雅分局員警隨後也趕到，立即將陳男、張男帶返所釐清案情。陳男坦承犯行，全案依刑法毀損、恐嚇罪嫌移送高雄地檢偵辦。

警方表示，陳男駕車以「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」等違規行為，依道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款規定，可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰並吊扣該汽車牌照6個月，警方將予以開單告發。