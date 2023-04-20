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社會 社會焦點 保障人權

追焦手將被列「公共危險關係人」！他簽勸導單傻眼　警方回應了

▲▼攝影師。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲許多騎士喜愛跑山後，存下自己的追焦照當作紀念，圖與本文無關。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市壽山、柴山因山路蜿蜒，吸引許多騎士造訪並享受跑山的快感，同時也有不少「追焦手」到場拍攝。然而，警方近日到場取締，呼籲追焦手不得拍照，否則車禍發生後會被列為公共危險罪關係人，進而引起網友討論。

網紅「變態阿筌の機車日常」20日發文表示，「原來現在去路邊拍攝（我想應該是指追焦吧），除了會被列為公共危險的關係人之一外，還要簽勸導單呢！真不愧是我大鬼島，先禁國家果然都是用禁的」。

▼追焦手收到警方的勸導單。（圖／變態阿筌の機車日常臉書）

▲▼追焦手將被列「公共危險關係人」！他簽勸導單傻眼　警方回應了。（圖／變態阿筌の機車日常臉書）

網友看完紛紛留言，「會不會是閃光燈？那我改成錄影不就好了」、「於法有據？」「警政署跟警察局自己才是最需要被勸導的吧，四處亂架相機」、「那測速照相機也要下架？不然我經過時候也好緊張喔」、「警察單位署名是鼓山派出所，應該是興隆路往動物園這個路段」、「不是應該要求駕駛者好好駕駛嗎？」「滿合理的啊」。

對此，提出勸導單的鼓山分局表示，今年1月至今壽山路段發生交通事故28件，其中人員受傷19件、車輛毀損9件。警方多次發現有追焦手為了吸引點閱、曝光，透過網路揪團車手跑山、壓車，並將拍攝的照片PO網，因此吸引許多車手響應，卻也衍生噪音、車禍事故等。

為預防交通事故發生，鼓山分局表示，勸導單上強調「此路段若有交通事故發生，警方會將騎士列為公共危險關係人，以釐清責任歸屬」，主要目的是確保用路人安全，並確保周圍住戶的安寧，將持續配合監理單位、環保局稽查並取締。

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