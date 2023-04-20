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桃園市保大警捲毒品案...4人貪瀆罪交保　警方開鍘：立即調離現職

▲桃園市警察局保安大隊4名員警因偵辦毒品案昨天被新北市調處調查，據稱，訊後昨晚依貪瀆罪嫌分別依4萬至10萬元不等交保。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警察局保安大隊4名員警因偵辦毒品案昨天被新北市調處調查，據稱，訊後昨晚依貪瀆罪嫌分別依4萬至10萬元不等交保。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府警察局保大4名員警昨（19）日遭桃園地檢署檢察官指揮新北市調處搜查，主要是針對保大員警去年7月偵辦洪姓男子2起持有三級毒品果汁50包案，桃檢於昨天深夜依貪瀆罪嫌將4名員警分別以4萬至10萬元不等交保；對此，桃園市警局表示，尊重檢調偵辦結果，4名保大員警將暫時調離現職。

據指出，桃園保大4名員警於去年7月間，疑似在街頭攔獲洪姓男子，發現洪持有三級毒品毒果汁案，員警先後共2次查獲洪男分別持有5包、45包毒果汁案，全案移送桃檢偵辦後，檢方將毒果汁送驗，發現未含一、二級毒品，雖含有三級毒品成分，但其純質淨重不足5公克，未構成刑罰門檻。

▲桃園市警察局保安大隊4名員警因偵辦毒品案昨天被新北市調處調查，檢方複訊後依貪瀆罪嫌分別依4萬至10萬元不等交保。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市警察局保安大隊4名員警因偵辦毒品案昨天被新北市調處調查，檢方複訊後依貪瀆罪嫌分別依4萬至10萬元不等交保。（圖／記者沈繼昌攝）

檢方偵結後洪男2起持毒案均以不起訴處分，但洪男持有毒品果汁包仍含有三級毒品成分，仍依毒品危害防制條例第11之1條規定，由警方以行政裁罰。保大員警本月十日由檢方通知領回毒果汁包等證物，後續則由刑事警察大隊裁處1萬元以上、5萬元以下之罰鍰。

後來新北市調處昨天在桃檢檢察官指揮下到保大搜索，查扣當初檢方發還毒品果汁包等證物，並將4名保大員警帶回訊問，同時查扣手機、電腦、隨身碟等證物，經新北市調處調查官偵訊後，晚間移送桃園地檢署複訊，檢方複訊後依貪瀆等罪嫌分別有2人以4萬元、1人6萬元、1人10萬元交保。

桃園市警局今天表示，針對檢調偵辦結果均予以尊重，市警局絕不護短，至於4名保大員警將暫時調離現職，內部會再做討論後調整適當職務。

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