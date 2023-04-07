快訊／澎湖馬公港下午封港至明天　9級風強襲....急call旅客搭船

記者陳洋／澎湖報導

受到風勢影響，澎湖的馬公港今天臨時決定封港，下午2點後禁止船隻進出，明天更是全天封港，專跑嘉義馬公的客輪公司也只好緊急通知乘客提前出港，讓遊客少玩幾小時有點遺憾，但也有人很開心可以有藉口多玩一天了。

▲澎湖的馬公港今天臨時決定封港，下午2點後禁止船隻進出，明天更是全天封港。（圖／記者陳洋攝）

澎湖今天突然風勢加強，有一種冬天又回來的感覺，因為風速超過9級，馬公港決定下午2點起開始封港，讓原訂下午4點出發前往嘉義的2班客輪只好提前到下午1點和1點半出發。

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臨時被通知來搭船的乘客說，因為明天有工作，他原訂搭下午4點的船班，若沒搭上，被迫多留一天就會影響明天的工作，只好趕緊趕來辦理搭船手續。

▲專跑嘉義馬公的客輪公司也只好緊急通知乘客提前出港。（圖／記者陳洋攝）

也有遊客說，感覺還沒玩過癮的，但臨時被通知要搭船，等下就要趕過去了，算是帶著小小遺憾回去，留著下次來玩的盡興一點。

被迫提前幾小時回程，有人感到遺憾，也有人覺得開心，有原訂明天搭船回台的遊客說，明天沒船可以搭，有藉口可以多留一天，太開心了，可以繼續玩。也有人說要去機場候補看有沒有飛機可以回去，不然後天還有工作，怕被耽誤到。

港務公司馬公管理處說，今天是因為風勢增強，達到禁止船舶進出的標準，所以決定封港，原訂下午4點兩班回嘉義的船班都因此提前，而明日也同樣因為風勢的關係，全天封港，同樣有來自嘉義的兩班船班無法進來。

往年澎湖一進入4月，天氣就會開始炎熱，少有劇烈的天氣變化，也因為天候在4月開始進入穩定期，花火節也大多從4月底開始，今年卻罕見的在4月出現劇烈的天候變化，連港口都得封閉，若最安排好行程要到澎湖的民眾，出門前最好先確認一下交通狀況。

