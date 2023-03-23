北市8級強風吹掀帳篷！「YouBike飛上天」　民眾竄逃畫面曝

▲北市下午颳起一陣強風，有帳篷遭吹翻，民眾奔逃。（圖／翻攝記者新聞網）

記者李宜秦／台北報導

今日下午受到鋒面接近影響，北部出現強陣風，台北市民眾目擊強風吹倒路樹壓垮機車，不只如此，連原民運動會也傳出災情，活動現場10幾頂帳篷被強風吹翻，相當可怕。臉書粉專也分享強風吹掀帳篷、YouBike飛上天的驚悚畫面。

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▲北市8級強風，連YouBike也飛上天。（圖／翻攝記者新聞網）

根據記者新聞網報導指出，今日原住民運動會於碼頭舉辦活動，然而今日下午因鋒面接近，北部刮起8級強風，活動現場10幾頂帳篷被強風吹翻，民眾不知所措竄逃，所幸沒有傳出嚴重死傷。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急也分享帳篷被強風吹掀的影片，連YouBike都飛上天，現場人員沒有大礙。颱風論壇提醒，「在鋒面前緣，尤其有強烈雷雨帶在附近活動時，就要特別注意突發的變化，尤其空曠地區更需特別留意」。





針對下午的怪風，氣象局預報員趙竑稍早解釋，因為鋒面接近北部海面，鋒面前緣有中小尺度的系統發展，常會伴隨較強降雨或強陣風，這一波的降雨侷限在海上，強風則主要發生在大台北地區，不過這類天氣系統生命週期短，現在風力已慢慢轉小。

臉書粉專天氣風險指出，在福建外海到台灣北部海面有旺盛對流系統發展，雖然對流發展離台灣陸地有一段距離，並沒有直接移入台灣造成降雨，但是強對流伴隨大量降雨形成的外流西北風下午灌入台北盆地，台北市陣風一度達到8級，也造成了部分路樹倒塌的情況。

天氣風險表示，外流的前緣同時可以看到有颮線系統發展，明天之後，隨著鋒面接近台灣，台灣中北部地區降雨的機會就會陸續提高。

▲台灣北方海面對流發展很旺盛，下午看起來似乎有強降雨下衝的外流(outflow)進入北台灣，外流前緣看得到有排列成線狀的小對流胞。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）