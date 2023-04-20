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隨堂考蔣萬安列管政見「連2錯」　秦慧珠批研考會主委「不熟業務」

▲▼ 0427 柯文哲赴台北市議會進行追加減預算報告-秦慧珠。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員秦慧珠。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安於去年九合一選舉期間提出諸多政策，上任後交由台北市政府研考會列管辦理，但國民黨台北市議員秦慧珠20日詢問研考會主委俞振華，包括列管局處數量和列管案件最多的局處時，俞振華皆回答錯誤；秦慧珠再要求現場局處一一回答列管數量，勞動局、原民會也答錯，使秦痛批「要對業務嫻熟一點」。

台北市議會20日下午進行民政部門質詢，秦慧珠向俞振華進行「隨堂考試」，提及蔣萬安當候選人時提出諸多政見，現在市府將其變成政策白皮書，並由研考會統籌列管，請教113項列管項目中最多的局處為何？只見俞振華回答「應該是都發局」，秦慧珠直言「答錯了！是產發局！一共有19項，顯然你們沒有準備好。」

秦慧珠再問，113項當中總共涉及多少局處？俞振華稱「至少有29個局處」，但又遭到秦慧珠指正，提醒是22個局處有列管，另外9個局處沒有任何項目，「顯然主委你要對業務嫻熟一點。」

隨後，秦慧珠開始對在場民政部門的局處集體考試，先要求業務被列管的局處首長站起來，接著再一一詢問各局處列管數量，結果勞動局、原民會皆回答錯誤，秦慧珠再罵「我希望你們能對自己業務嫻熟，除了一般行政業務外，蔣萬安列為重點項目，你要列管，不是只有研考會列管，你自己要列管！結果連答都答不出來，可見對業務不用心。」

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