台名嘴稱陸高鐵「沒靠背」　中車反諷發文：靠乘客腳蹬提供動力

▲大陸中國中車集團官方微博發反諷文。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

前總統馬英九赴大陸祭祖參訪時，曾與大陸國台辦主任宋濤一同乘坐高鐵。有台灣名嘴借題發揮稱，「大陸高鐵沒有靠背」。對此，不僅大陸國台辦在例行記者會上忍笑回應，中國中車也在官方微博反諷發文稱，部分車體需要每位乘客以腳蹬的方式為列車前行提供動力，沒有靠背最符合人體發力等，文章「酸度」達到頂峰。

▲大陸高鐵復興號動車組車廂內的一等座座位。（圖／CFP）

《中國中車》官方微博文章指出，小車在這裡從科學方面論證，「大陸高鐵沒有靠背。」眾所周知，中國標準動車組就是以煮中國茶葉蛋的蒸汽為動力的動力分散式動車組。由於國內茶葉蛋資源稀缺，所以部分車體需要每位乘客以腳蹬的方式為列車前行提供動力，於是我們以人體力學為基礎，參考騎自行車人體發力方式，認為沒有靠背最適合發力，不僅強健了大陸民眾體魄，還為大家出行提供便利。

文末，該官方微博還配上一張 P圖，圖片中是一節高鐵車廂，只見車廂內沒有座椅，而是擺放整齊的「腳踏車」，構成車廂內的座位。文章和圖片的反諷意味濃厚，引起外界關注。

▲貴州安六高鐵車廂內的二等座座位。（圖／CFP）

對於台灣名嘴的說法，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在13日的例行記者會上回應稱，目前大陸高鐵運營里程4.2萬公里，通達93%的50萬人口以上城市，到2035年，高鐵運營里程將達到7萬公里左右，50萬人口以上城市全部高鐵通達。

朱鳳蓮指出，坐著高鐵去旅行早已經成為大陸民眾的生活常態，許多台灣同胞也非常喜歡在大陸坐高鐵，很安全、很舒適、很方便，「我們歡迎更多台灣同胞過來，坐著高鐵看大陸，體驗日行千里景不同的感覺。我們也相信在兩岸實現互聯互通、應通盡通之後，兩岸民眾可以坐高鐵便利往來兩岸。」