住宿式陽性率「微升」！這2類較高　5月定期式篩檢望延續

▲住宿式陽性率略升！這2類較高，5月定期式篩檢望延續。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心公布一周住宿式機構監測結果，陽性率達0.4%，較上周0.3%略升，其中以老福機構與一般護理之家陽性率0.5%較高，精神護理之家、精神復健之家、住宿式長照機構則在0.1%左右徘徊。指揮中心發言人羅一鈞表示，住宿式及社區式照顧機構定期篩檢目前執行到4月底，本週會決定是否延長。

指揮中心4月17日起將部分調整住宿式長照機構及訪客及住民管理等防疫措施，未來訪客不論疫苗接種狀況，只要無新冠相關症狀且無暴露史的探視者、陪病者及新進住民，進入機構免出示當日快篩陰性證明；住民返回機構篩檢措施也將同步取消。

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指揮中心將持續監測國內外疫情發展，滾動修正相關應變策略。請各類住宿式長照機構持續鼓勵機構工作人員與住民儘速完成完整疫苗接種，訪客進入機構應全程佩戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節及落實手部衛生等感染管制措施，以保障住民健康安全。

羅一鈞說，目前看來老福機構與一般護理之家陽性率較高，本週將持續觀察，5月會針對陽性率高的2類機構繼續實施每週定期快篩。

▲指揮中心公布全國住宿式機構定期篩檢陽性率趨勢。（圖／指揮中心提供）