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男星與女友互毆現身法庭！否認動手...親曝過程也有「胃藥」關鍵字

▲▼林矅晟 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲男星林曜晟（藝名博焱）日前公開斜槓新身份，今（20日）赴士院為去年因與張姓女友爆肢體衝突互告官司開庭。 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

男星林曜晟（藝名博焱）日前宣布斜槓「房仲副主任」新身份，引熱烈討論。今（20日）現身士林地院，為去年與張姓前女友互控傷害雙雙遭訴官司。林今為證人受檢、辯雙方詰問，還原當天實況，強調沒動粗，反是遭對方咬傷，張女則稱林證述不實在。庭後，林大方分享，現在回台中老家賣房，更笑著說「希望大家趕快來找我買房子」。

法院行審理庭，雙方仍否認犯行。林以證人身份接受檢、辯雙方詰問，先由檢方行主詰問。林說，去年5月2日他與張女一起隔離在南港區租屋處，但張女卻趁他睡著時偷看其手機，因此他也認為自己也能看對方手機，故將手機拿過來想用「FaceID」解鎖，但疑「有不可告人秘密」因此想把手機搶回，甚至從後方撲上去。

林坐被告席，邊說邊帶動作解釋，張女當時撲上他背還抓胸部、咬背，他只好走到主臥室內更衣室，但張女執意衝進去，因此他將身體轉過去，變成他靠近門口，張在裡面，但過程中張女想把手機搶回，他只好把手機高舉，同時張女還說「是啊！我就是在跟其他男生交往」，最後因張女頭髮遮住也無法成功解鎖手機。

林說，只是想知道交往這3、4個月女友隱瞞什麼，好讓他死了這條心，他也強調真的沒動手，至於張女嘴唇流血應該是嘴唇乾，當下他還拿護唇膏給她，包括爭吵時女友喊胃痛也拿胃藥給她吃，但張女仍情緒有些激動，甚至拿破酒瓶、香水瓶敲地板，更直言說「你藝人不怕我把事情搞大？」林則回「沒關係，我沒做什麼」最後他也報警處理，雙方就在更衣室待了2小時，張女最後也不願離開租屋處，直到胞弟替她叫救護車才離開。

▲林矅晟張姓前女友（黑色帽）在律師及律師事務所「同仁」陪同下離開法院。（圖／記者黃宥寧攝）

張女辯護人行反詰問提「驗傷單背上沒咬傷？」林則說「我以為是破皮，因此沒主動提」同時他認對方律師音量過大態度有些兇，想請對方態度好些，審判長也試圖緩頰說「大家都是台灣同胞好好說」。

由於時間關係，審判長諭知改訂6月續行審理，下次開庭由張女當證人詰問，檢方也希望能傳喚張女胞弟張希爾出庭，但林的律師則指出，張男證述都是由張女轉述，故無傳喚必要。

庭後，林大方向記者分享，現在心情已經不太受這件事影響，希望大家趕快來找他買房子，還俏皮豎起大拇指說「台中房子很棒喔，台北、台中、高雄都可以為你服務」。

起訴指出，去年5月2日凌晨4時許，林與張女爆發肢體衝突，林受有前胸有大於20公分的擦傷、雙手手臂擦瘀傷、背部、右臂大於10公分擦傷、右拇指0.5公分撕裂傷；張女四肢多處擦傷、瘀傷，雙方被依傷害罪起訴。

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