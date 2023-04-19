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亡父冰醫院太平間11年拒領　貧女再潰堤：想讓爸媽葬一起千年

▲張姓老翁2012年病逝於榮總，其連姓大女兒卻提出各種理由，迄今拒領回亡父遺體。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

張姓老翁2012年於台北榮總去世，連姓長女卻提出各種理由未領回亡父遺體，院方不得已只好提告，連女被依遺棄屍體罪起訴。法院開庭時，連女否認犯行，更允諾會將父親後事處理好，迄今仍未領回辦理後事，（今）19日法院開庭，連女眼淚再度於法庭上潰堤，審判長更曉以大義勸導說服。全案辯論終結，訂於5月24日宣判。

法院今行審理程序，65歲連女仍否認罪名說「現在還差5、6萬，下禮拜就可以處理」，審判長問辦理土葬後事、遷出太平間費用預估多少錢，連回「10幾萬，現在手邊有10萬」。

法官提示證據時，包括榮總通知家屬領回遺體的表格等，這也讓連女著急說「自己不是不過問父親冰存狀況，是因為妹婿病得很嚴重，不想讓他知道」，這也讓審判長有些憤怒說「總是找理由」，接著忍不住再問連女有在看身心科嗎？因事發已快11年，但連女講到父親情情緒仍容易波動。

審判長也問她為什麼不接受社福幫助，她哽咽說「我不想接受社會局幫助欠社會，這是我身為大姊、長女該做的事」，更淚流滿面提到，父親一直都是由她照顧，父親過世前有說如果大家經濟困難，就把骨灰撒一撒，但父親最大願望還是希望能跟母親葬在一起，讓他們百年、千年都在一起。

審判長說「妳每次答應領回，但卻做不到，爸爸一定也捨不得妳跑來跑去，甚至上法院面臨判刑」，更勸說，妳若有輪迴來世觀念，妳爸爸現在最想脫離肉身，畢竟11年來都被困在這（指冰存太平間），接著動之以情說「孩子放下吧」。全案辯論終結，訂於5月24日宣判。

全案起源於，張翁2012年5月3日病逝於台北榮總醫院，連女卻羅織各種理由拒絕領回遺體，導致張翁大體至今仍放在醫院太平間，迫使院方於2020年報案提告。

榮總也指出，連女多次允諾會處理，但卻以各種理由推託或稱沒有能力處理，且聲稱有關父親一切後事都由她處理，其家屬無能力負責，院方致電給連女3名胞妹後，3人口徑一致表示都是姊姊下令，其他人不能出面處理。

檢方偵查後，去年依遺棄屍體罪嫌，與民法中「子女應孝敬父母」之精神及風俗習慣，認連女有殮葬義務，再以遺棄直系血親尊親屬，建請法院加重刑責。
 

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關鍵字：

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