柴聯自強號4／26退役！當天首賣「司軔閥把手禮盒」限量10組

▲台鐵DR2800/2900/3000型三款柴聯自強號正式退役。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局表示，自112年4月26日起，DR2800/2900/3000型三款柴聯自強號正式退役，台鐵局將於當日開行最後2列末班紀念列車，並於東幹線始發車站樹林站辦理榮退紀念活動，當天10時整於樹林站售票大廳現場販售限量10組的「司軔閥把手禮盒」，每組售價5萬8,000元，此為史上首賣。

台鐵局表示，因應花東線拓寬工程及南迴鐵路通車，為提升服務品質，1982年起陸續向日本購入柴聯自強號投入運輸行列，此為東幹線第一款冷氣自強號。為感謝此三款柴聯自強號陪伴國人旅行40餘年，將於4月26日開行最後2列末班紀念列車，並於東幹線始發車站樹林站辦理榮退紀念活動。

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第一趟紀念列車10:45自樹林站始發，由DR2800型柴聯自強號擔綱。11:07開行第二趟紀念列車，由DR2900型混掛DR3000型柴聯自強號開行，兩列車沿途停靠板橋、臺北、松山、宜蘭及花蓮等站，車頭分別懸掛專屬車銘版。

4月21日凌晨0時起開放訂票，凡購買當日當次車車票的旅客，可免費於車上領取專屬紀念名片式票卡及車銘版貼紙，2趟列車贈送樣式均不相同，只送不賣，旅客並可於樹林及花蓮站服務台蒐集紀念戳章留念。

▲▼台鐵4/26販售限量10組的「司軔閥把手禮盒」。（圖／台鐵）

臺鐵局活動當天10時整於樹林站售票大廳現場販售限量10組的「司軔閥把手禮盒」，每組售價5萬8,000元，此為史上首賣，採現場排隊方式，不接受預訂。

司軔閥把手為柴油客車用來控制列車鬆軔、緊軔之操作手把，是停車的核心關鍵，可拆式設計視為列車駕駛鑰匙，10組司軔閥均為日本原廠製造（非副廠或仿製品），皆於車輛上實際操作使用，並維持其使用原貌，搭配老師傅純手工打造的檜木盒內襯質感天鵝絨布、點綴黃銅限量銘版，供鐵道迷典藏。

樹林站售票大廳另展示40年前購車時，日本原廠製作的DR2900柴聯自強號模型，及多款柴聯車週邊商品供民眾選購。

「司軔閥把手禮盒」限量銷售資訊如下：

1. 日期：112年4月26日上午10時

2. 地點：樹林站2樓售票大廳展演活動區

3. 售價：每組新臺幣5萬8,000元（可刷信用卡）

4. 說明：限量10組，每人每次限購1組，依序挑選，擇定結帳後不得退換貨。司軔閥把手並非新品，現況售出無保固。