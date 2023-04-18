自強號疾駛而來！小客車卡平交道「保全1動作救命」　驚險畫面曝

記者李姿慧／台北報導

4月16日一輛小客車通過平交道疑未與前車保持距離和淨空，平交道柵欄放下時，小客車車頭入侵路線，一列自強號正疾駛而來，所幸障礙物偵測啟動，現場保全也按下緊急按鈕，通知自強號減速煞停，保全急拉開遮斷桿狂喊「倒退」，小客車驚險駛離逃過一劫，不過台鐵已報警，該駕駛恐吞1.5萬到9萬元罰單。

臉書粉絲團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」今(18日)貼出一段網友投稿影片，影片中平交道遮斷桿已放下，一輛紅色小客車疑似未與前車保持車距並維持平交道淨空，導致車頭入侵路線，遮斷桿卡在小客車上。

台鐵保全緊急衝往小客車，並拉開遮斷桿狂喊「倒退」，小客車驚險在最後一刻退行駛離平交道範圍，自強號也緊急減速停在平交道前方，經確認路線安全無虞，才加速通過。

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臉書粉絲團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」小編貼文指出，該起事件為4月16日禮拜天下午3點多發生，橋燕路平交道「雞腿」亂闖，嚇到138次。網友留言：「駕照都考假的，平交道要前方淨空才能前進 ，一堆人都緊跟在後面」。

▲▼小客車疑似未保持淨空卡平交道，台鐵保全急拉開遮斷桿讓小客車退行，未與自強號發生事故。（圖／台灣便當管理局-附屬鐵路部）

台鐵局則回應表示，4月16日下午3時56分，因小客車侵入橋頭=楠梓間橋燕路平交道範圍，觸動障礙物偵測系統，同時派駐現場值勤的保全人員也立即按下緊急按鈕，平交道告警燈作用，138次PP自強號立即緊急停車並未撞及。後經平交道保全將遮斷桿舉起讓小客車後退駛離，138次現場停留2分鐘後繼續行駛。

台鐵表示，該汽車用路人已違反《道路交通管理處罰條例》，已向鐵警局報案偵辦中。台鐵局再次呼籲行人或車輛通過平交道應注意停、看、聽，並保持平交道淨空，以維護自身及他人生命財產安全。

根據《道路交通管理處罰條例》第54條規定，當警鈴已響或柵欄開始放下仍強行闖越，或是在鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車，可處1萬5000元到9萬元以下罰款，並吊扣駕照1年。