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營養午餐鳳梨入菜助產銷　農糧署否認強推「班班吃鳳梨」

▲農糧署推廣鳳梨進入學校營養午餐。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農糧署長胡忠一（右）親自示範鳳梨入菜。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

正值鳳梨盛產期，今年受天候影響，南部產區產季撞期，導致量多價跌。農委會農糧署今（18日）舉行記者會宣布與營養午餐團膳業者、產地農民團體合作，讓國產優質鳳梨入菜，第一波鎖定台北市等6縣市20所中小學推動，總採購量達100噸。至於是否推動「班班吃鳳梨」，農糧署否認，強調只是行銷優質農產品。

農糧署今舉行「112年鳳梨進入校園午餐食材發表」記者會，現場由知名主廚周維民（小周師）示範「恰恰鳳梨豬肉片」料理，為解決鳳梨削皮的人力負擔，也將展示新研發的國產鳳梨削皮機，每台要價18萬元，以機器削皮vs.人工削皮方式競賽，結果機器削皮只要10秒即可完成，而人工至少要1分鐘。

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針對外界質疑，推動鳳梨入菜，是為了搶救鳳梨價格低迷，農糧署長胡忠一否認，強調鳳梨是國內優質農產品，營養午餐入菜是為了行銷國產鳳梨，不是要推動「班班吃鳳梨」。今年試辦推動20所學校、預計採購100噸，明年擴大到50所學校、300噸，希望更多學校選購採用。

農糧署作物生產組組長陳立儀表示，第一波宣導縣市鎖定台北市、新北市、高雄市、台南市、桃園市、屏東縣等6縣市中小學，這學期就開始供應，透過鳳梨產業策略聯盟與團膳業者合作，若供應反應良好，下學期也會推廣到其他縣市。

▲農糧署推廣鳳梨進入學校營養午餐。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農糧署推廣鳳梨進入學校營養午餐。（圖／記者楊惠琪攝）

胡忠一表示，鳳梨是台灣第三大農產品，每年2月到7月是主要產季，但一整年都有不同品種在不同產區生產，因此與鳳梨產業策略聯盟推動，讓鳳梨可以進入校園、家庭、加工廠和國際競爭市場，尤其過去幾年在中國禁令下，靠著業者間的同業與異業結盟發揮重要功能。農委會3年來已補助18台鳳梨削皮機，未來也會持續推廣，鼓勵各大賣場設置。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，以往團膳使用鳳梨入菜，多以鳳梨罐頭為主，但罐頭果肉是進口，配合農糧署推廣國產食材，公會鼓勵會員廠商多使用國產品，前端協助鳳梨削皮與裁切，目前已請帶工廠協助去皮、製作團膳可用的規格化食材，方便入菜，未來也會跟營養師多討論，希望讓更多菜色都納入鳳梨。
 

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