快訊／豪雨炸彰化「鹿港淹水」畫面曝！　學生傻眼涉水上課

▲鋒面壓境！彰化鹿港淹水至腳踝，學生傻眼涉水上課畫面曝。（圖／縣議員施佩妤提供，下同）



記者游瓊華／彰化報導

梅雨鋒面壓境，中央氣象局針對苗栗、台中、彰化發布豪雨特報。彰化縣鹿港區永安里也大淹水，彰化縣縣議員施佩妤表示，永安里五大區全淹水，其他包括泰興里 鹿港國中前、石廈街一帶也都淹水，學生出門被迫涉水上學。

中央氣象局表示，鋒面影響，今（20）日苗栗縣、臺中市、彰化縣有局部大雨或豪雨發生的機率，臺南以北地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

▲鹿港各地傳出淹水災情，汽機車行駛在馬路上濺起大水花。（圖／縣議員施佩妤提供）



一夜大雨後，鹿港許多民眾早上醒來傻眼，門口馬路成小河，路上汽機車都冒著熄火危險行駛而過。中央氣象局今天（20日）清晨4時半針對新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至6時30分止，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風。另外，氣象局今晨並對苗栗縣、彰化縣發布「災防告警訊息」，提醒將發生大雷雨。

另外，氣象局也對15縣市發布豪大雨特報，鋒面影響，今日苗栗縣、台中市、彰化縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台南以北地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。