嘉義賞花新秘境　竹崎鄉義隆村粉紅花旗木花海盛開

▲▼嘉義縣櫻花秘境竹崎義隆粉紅花旗木花海 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府力推不用上山就能賞櫻花的位於嘉義縣竹崎鄉義隆村阿拉伯的粉紅村，目前花旗木花開超過5成，至5月8日為建議賞花期，由嘉義縣政府、行政院農業委員會水土保持局與在地社區及村長共同舉辦，於4月連續4個周末舉辦體驗活動，日前舉行「尋覓粉紅花旗蹤 花海秘境藏義隆」開園活動， 縣長翁章梁等民代、貴賓皆到場支持！

竹崎鄉義隆村有個粉紅村，是由綽號「阿拉伯」的竹崎鄉義隆村長葉志紘，2012年發想把故鄉竹崎打造成「粉紅色」，歷經11年種植超過3000多株會開粉紅花朵的花旗木，並於2022年在自家的5公頃的山坡地上種了300多株9年樹齡的花旗木。

每年4月清明節前後30天，是花旗木開的最盛時期，花開時期白天、夜晚賞花都適宜，翁縣長歡迎遊客自駕來賞花，自國道三號下竹崎交流道進入166線道後沿路即可感受到粉紅花開的浪漫，另因阿拉伯粉紅村腹地不大，建議遊客將車子停放於台3線及166縣道路旁再步行前往賞花。

翁章梁說，因為村長11年前的夢想，打造了現在漫山遍野的花旗木，花旗木是海拔最低、花期最晚、花開最長的櫻花，花季期間歡迎大家來嘉義竹崎慢遊，享受粉紅色浪漫，邀請大家來這裡喝咖啡、吃美食，保證讓你來嘉不想回家。

葉志紘介紹，在4月週末活動期間，邀請遊客早上來賞花之餘，也可品咖啡、聽音樂，現場還有果醋DIY、和服體驗、在地特色小農攤位以及風味餐，到了晚上6點，更有2小時的夜櫻音樂會。