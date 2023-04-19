南韓總統尹錫悅：台灣為全球議題　堅決「反對武力改變現狀」

▲尹錫悅稱台灣為全球議題，反對武力改變現狀。（圖／路透）

文／中央社

南韓總統尹錫悅接受路透社訪問表示，台灣議題不只是中國與台灣之間的問題，就跟北韓一樣是全球性的議題，南韓和國際社會都堅決反對以武力改變現狀。

尹錫悅（Yoon Suk-yeol）下週前往美國進行國是訪問前，昨天接受路透社專訪。尹錫悅在美中兩國的競爭方面謹慎行事，因為中國是南韓的最大貿易夥伴，但他對於台灣海峽緊張局勢直言不諱。

北京當局對台灣加強外交和軍事壓力之際，台灣的緊張情勢因而加劇。

尹錫悅表示：「畢竟，這些緊張情勢的發生是因為試圖以武力改變現狀，我們和國際社會堅決反對這樣的改變。」

他還說：「台灣議題不僅是中國與台灣之間的問題，就跟北韓一樣是全球性的議題。」

有關俄羅斯侵略烏克蘭，尹錫悅受訪時提到，南韓政府一直在思考如何幫助保衛和重建烏克蘭，如同南韓於1950年至1953年韓戰期間接受國際援助一般。

他說道：「（俄軍侵烏之戰）如果出現國際社會所不容的情況，例如對平民進行大規模攻擊、屠殺或嚴重違反戰爭法的情況，我國可能很難堅持只提供人道上或經濟上的援助。」

這是南韓排除軍援一年多後，首次暗示願意提供武器給烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略。