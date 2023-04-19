快訊／板橋路燈工程「2工人遭電擊」！　1人無心跳搶救中

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市板橋區長江路二段一處民宅，今(19日)下午2時54分許傳出工安意外，現場2名工人不慎觸電，其中一人當場失去呼吸心跳。目前救護人員已到場，將2人雙雙送醫，現正在急救中。初步了解，現場案發前正在施作人行道工程，但2名工人在更換路燈的過程中卻不慎觸電，詳細案發原因尚待釐清。

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遭電擊的、當場失去生命徵象的李姓工人，經送醫搶救目前已恢復呼吸心跳，現正住院觀察中。

▲板橋路燈施作工程，2工人遭電擊，1人命危。（圖／記者陳以昇攝，下同）