首創米其林三星登機！華航攜手頤宮　4／21起美加歐航線驚艷上菜

▲華航攜手頤宮首創米其林三星美食登機高空上菜。（圖／華航）

記者李姿慧／台北報導

航空美食饗宴再寫新頁！中華航空宣布攜手台灣唯一米其林三星頤宮中餐廳，推出「高空三星私房食藝」機上餐點，4月21日起於台灣出發的歐洲、美加長程航班將在高空驚艷上菜，其中豪華商務艙主菜為「芋頭鴨絲米粉」，台灣米其林三星餐廳也首度進軍萬呎高空。

受政商名流愛戴的君品酒店-頤宮中餐廳，為台灣唯一連續5年蟬聯米其林三星的餐廳，以精巧飲茶點心及廣東筵席菜聞名。

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華航總經理高星潢表示，頤宮是台灣唯一連續5年獲米其林三星的餐廳，是台灣的驕傲，華航是台灣航空公司的龍頭，要把台灣的驕傲帶到國際。

高星潢指出，創造旅客最大滿意度，一直是華航努力追求目標，華航相當榮幸能與君品酒店頤宮中餐廳合作，首創台灣米其林三星餐點全艙等供應，只要搭乘華航歐美航線，經濟艙也能品嚐頤宮三星級美味，期待給旅客耳目一新的餐飲體驗。

▲華航攜手頤宮首創米其林三星美食登機高空上菜。（圖／華航）

高星潢強調，華航身為全球航空產業 ESG 標竿，除指標性米其林星級餐廳，也積極尋找選用在地食材、善盡企業社會責任的合作夥伴，獲AMOT食材溯源三星餐廳認證的頤宮同樣重視環境友善，長期推動ESG發展，雙方攜手透過料理將對永續經營的堅持傳達給每位搭機旅客。

華航攜手頤宮以星級料理搶攻客運復甦商機，由台灣第一位米其林主廚「強哥」陳偉強拿手菜發想，納入頤宮備受常客青睞的私房佳餚。華航「高空三星私房食藝」自4月21日起上線，豪華商務艙以頤宮四品前菜揭開雲端饗宴的序曲，包含陳醋蘿蔔、川味口水雞、香滷蓮藕、以及糖芋頭；主菜首波推出「芋頭鴨絲米粉」，為頤宮經典私房推薦菜，嚴選台灣在地食材大甲芋頭，以鴨架骨歷經數小時熬煮湯底，搭配口感Q彈的台灣米粉。

▲▼華航攜手頤宮首創米其林三星美食登機，芋頭鴨絲米粉、蝦籽雲吞撈麵高空也吃得到。（圖／華航）

此外還有頤宮必點的超人氣酥皮焗叉燒包，以及港式甜品腐竹薏米糖水。未來將隨季節更迭，主菜選項另推出頤宮名人私房麵「蝦籽雲吞撈麵」，不斷帶來味蕾上驚喜。

除豪華商務艙，豪華經濟艙及經濟艙也吃得到「港式風情」三星料理，豪華經濟艙主菜選用荷葉臘味蒸雞飯，經濟艙旅客則能享用蔥薑滑雞煲飯，無論是搭乘華航班機到洛杉磯，或是直飛羅馬、飛往歐洲與美加的全艙等旅客，都可在旅途中大啖米其林美食，豪華商務艙及豪華經濟艙旅客也可於出發前透過華航網站網路獨享餐預選餐點。

▲▼華航攜手頤宮首創米其林三星美食登機，荷葉臘味蒸雞飯、蔥薑滑雞煲飯驚艷高空上菜。（圖／華航）

華航3月復飛台北-羅馬航線後，歐洲飛航航點已恢復至疫前規模，並將在7月開航布拉格，長程航線直飛歐美共計11個航點，每週提供近60班次往返，搭乘華航將有機會品嚐到米其林三星高空私房佳餚。

高星潢也指出，未來航點會視需求適時調整開放，今年夏季比上一季增加5成航班，航班數已恢復到2019年疫情前8成左右，將持續依據市場需求調整。