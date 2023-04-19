台南市政府又被砸！　男衝社會局...鐵鍊狂砸影印機、電梯門

▲台南１名陳姓街友，因不滿台南市社會局列冊登記的處理方式，前往市府社會局「理論」，持帶來的鐵鍊砸毀公物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南一名45歲陳姓街友，因為不滿社會局對街友列冊登記的方式，4月18日上午10時16分許，前往市府社會局理論，陳情緒激動之餘，竟以帶來的鐵鍊砸毀影印機、百葉窗、電梯門等公物，市警四分局據報迅速到場以辣椒水制止以現行犯逮捕，全案依妨害公務、毀損罪嫌移送台南地檢署。檢察官複訊後，諭令將陳嫌送醫收容，並進行精神評估。

市警四分局指出，18日上午10時16分許接獲台南市政府社會局報案，表示有人於現場砸壞公物，員警迅速馳抵現場時，以辣椒水制止並以現行犯逮捕該名陳姓男子。

據了解陳姓男子因不滿社會局至「東豐地下道」處理街友列冊登記的作法，與社會局人員發生口角，轄區警方當時已介入查處，並登記陳男資料並告誡後讓陳男離去，未料陳男心有不滿，又騎腳踏車到社會局理論，並以鐵鏈毀損社會局影印機、百葉窗及電梯門等公物。

警方偵訊後依妨害公務、毀損罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢察官複訊後，喻令將陳嫌送醫療機構進行精神評估、收容。

街友怒砸社會局案，社會局說明指出，本案經瞭解該民眾18日清晨自行夜宿東豐地下道且有飲酒情形，社會局街友中心人員接獲通報後，前往關心及查明身份，過程中該民眾情緒激動且作勢攻擊其他街友，因有危害其他街友情事，本局及警方依職權進行勸離，疑似引發該民眾不滿。



該民眾持鐵鍊前往社會局砸毀印表機等公務設備，現場民眾及服務人員受到驚嚇，幸虧無人傷亡，該民眾遭逮補後警方依妨害公務及毀損公物罪移送台南地檢署進一步偵辦，因其有自傷傷人之虞，已移送至療養機構接受治療，社會局也將加強辦公場所安全管理。



社會局提供台南市街友，臨時及短期安置、提供餐食、沐浴等人道關懷，如民眾確有居無定所、就業、就醫之困境，社工提供協助租屋、就醫、就業媒合、協尋家屬及補辦證件等個別化服務，並視需求安排至街友重建中心接受輔導，協助街友回歸正常生活並重返社會。另市府設有1999免費專線，目前1999也有網頁版可供免費申訴，民眾應透過理性方式陳情案件，避免觸法。